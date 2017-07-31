Российские ученые создали для Арктики вечный ветрогенератор

На сегодня даже наиболее продвинутые ветрогенераторы практически не конкуренты тепловым электростанциям. Для северных территорий РФ ситуация отличается. Там скорость ветра достигает 7 м/с и больше, что очень благоприятно для использования энергии ветра. Таким образом, там выгодно использовать разные малые ветроустановки, поскольку от них требуется небольшие объемы электроэнергии.При этом в Арктике ни одна иностранная установка не смогла выдержать нагрузку. Уникальность системы, созданной российских учёных состоит в том, что она расходует крайне мало электроэнергии на процесс торможения. Автосистема управления включает механический и электрический блоки в составе программируемого микроконтроллера, равно как и набора датчиков для процесса мониторинга текущего состояния ключевых компонентов ветрогенератора.По словам создателей аппарата, в Арктике подобная система сможет окупиться всего за 1-4 недель использования. При этом цена электромеханической системы составляет лишь 2-3% от всей стоимости ветроустановки, однако увеличение срока эксплуатации достигает 35 лет. Чтобы выпускать ветроэнергетические установки потребуется несколько больше производственных мощностей. Таким образом, головным предприятием для сбора ветроустановки будет крупное предприятие сегмента ОПК. Совместная работа в этом направлении уже ведется.

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