ФАС: Возбуждено дело против "большой четверки" операторов связи

Голомолзин пояснил, что причиной для таких мер со стороны ФАС стало то, что члены "большой четверки" операторов устанавливают на территории России монопольные цены. В частности, такая ситуация наблюдается, когда речь идет о предоставлении услуг в рамках национального роуминга. В настоящее время ведомство проводит проверку, и ожидается, что все необходимые для продвижения дела документы будут подготовлены уже в ближайшее время.Еще в середине июля ФАС озвучила предупреждение для четырех крупнейших операторов России, поскольку оказалась неудовлетворена устанавливаемыми в стране тарифами на связь. Тогда было замечено, что чем дороже тарифный план наблюдается у абонента, тем меньше последний будет чувствовать разницу в стоимости услуг сотовой связи дома и во время путешествий.

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