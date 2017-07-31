ФАС: Возбуждено дело против "большой четверки" операторов связи

ФАС РФ завела антимонопольное дело в отношении операторов "большой четверки", причиной чему послужила высокая стоимость оказания услуг связи, фиксируемая в национальном роуминге. Такие сведения предоставляет Анатолий Голомолзин, представляющий руководство ведомства.
Голомолзин пояснил, что причиной для таких мер со стороны ФАС стало то, что члены "большой четверки" операторов устанавливают на территории России монопольные цены. В частности, такая ситуация наблюдается, когда речь идет о предоставлении услуг в рамках национального роуминга. В настоящее время ведомство проводит проверку, и ожидается, что все необходимые для продвижения дела документы будут подготовлены уже в ближайшее время. Еще в середине июля ФАС озвучила предупреждение для четырех крупнейших операторов России, поскольку оказалась неудовлетворена устанавливаемыми в стране тарифами на связь. Тогда было замечено, что чем дороже тарифный план наблюдается у абонента, тем меньше последний будет чувствовать разницу в стоимости услуг сотовой связи дома и во время путешествий.
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