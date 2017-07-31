Эксперты отметили увеличение числа автокредитов в РФ

В России среднестатистический показатель суммы автокредита находится на уровне 832 тыс. рублей, в 2016 году коммерческие банки и ОКБ зафиксировали не более 722 тыс рублей. Всего за I полугодие населению страны выдано 13 млн займов на сумму 1,85 трлн рублей.Объединённое кредитное бюро назвало отчётные данные, касающиеся автокредитов, оформленных российскими гражданами на протяжении первого полугодия нынешнего года. По информации экспертов, за период январь-июнь отмечен рост договоров по займам, заключаемым в связи с приобретением населением РФ новых автомобилей. Отчётные данные, составленные по итогам I полугодия, указывают на увеличение общего объёма автокредитов на 32%.Реально выданные денежные средства показали рост на 18%, в количественном выражении в данном сегменте заключено 140 тыс. договоров на общую сумму 110 млрд рублей. В 2016 году было оформлено 119 тыс. автокредитов на 83 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260609-news.html