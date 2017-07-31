Психологи рассказали, как избежать стресса во время работы

Психологи из Университета Гамбурга рассказали, как избежать стресса во время работы. По мнению экспертов, помочь могут перерывы, растения и животные.
Ученые провели исследование, которое показало, что на работе человек переживает стресс. Это связано с неправильным питанием, перенапряжением и недостатком сна, сообщает «Политэксперт». Вследствие этого у работающего человека часто возникают проблемы с нервной системой, желудочно-кишечным трактом и другими органами. Избежать негативного влияния помогут перерывы в работе. Рядом с компьютером можно поставить растение и отвлекаться на него на несколько минут, чтобы отдохнуть. Также в офис можно принести маленькое животное: рыбку или птичку. Перерывы в работе эксперты советуют делать каждый час. В это время можно сделать небольшую зарядку: приседания, наклоны или другие упражнения. Ранее ученые доказали пользу компьютерных игр во время рабочего дня.
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