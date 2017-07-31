“Пешком вдоль Волги”, 79 день: Чебоксары и его достопримечательности





Впитав в себя праздничный дух, блогер на автобусе доехал до Президентского бульвара, прошелся по дамбе «Дорога к Храму и оказался на многолюдном городском пляже, ведущим прямо к аллее Влюбленных. Вдоволь нагулявшись по городским улицам, Дмитрий прибыл к месту ночлега.Напомним, вчера Нижегородский по жаре дошел до столицы Чувашии.

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