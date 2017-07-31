Учёные назвали место, где могут обитать инопланетные существа

Учёные-астронавты ежедневно исследуют Солнечную систему, однако обнаружить инопланетные существа никак не удавалось. Специалисты предполагают, что место обитания этих существ очень близко и находиться в соседней системе под названием Альфа Центавра.
Не так давно научным сотрудникам из США удалось обнаружить, что в Альфа Центавра есть планета, которая по характеристикам напоминает Землю. Поэтому не исключается, что именно на ней могут обитать инопланетяне. Однако для того чтобы убедиться в данной теории понадобиться как минимум не один десяток лет. Проблема в том, что на сегодняшний день космическое строительство не столько хорошо развито. Чтобы добраться до «сестры» Земли в другой системе необходимо преодолеть около 40 триллионов километров. Предполагается, что с нынешними технологиями это можно осуществить через 20 тысяч лет, однако Стивен Хокинг заявляет, что учёным под силу соорудить корабль, который сможет доставить космонавтов на планету всего через 20 лет.
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