Ученые рассказали о способности плоских червей видеть без глаз и головы

Плоские черви отличаются способностью видеть, даже если лишить их глаз или же вовсе головы. Соответствующие выводы после серии исследований сделали ученые из Индии, информирует иностранный портал Science Advances.
Ученые долгое время вели изучение особенностей и предпочтений планарий или же плоских червей. В частности, удивление у авторов проекта вызвало то, что "подопытные" способы отращивать себе потерянные части тела. Так, спустя время после ампутации хвоста исследователи отметили, что последний снова вырос, то же касалось и головы. Впрочем, вышеуказанная особенность не считается единственной в арсенале, имеющемся у плоских червей. Еще внимание привлек тот факт, что черви продолжали откликаться на действие ультрафиолета, даже если при этом голова с глазами отсутствуют. Оказалось, что видеть свет планарии могут не только посредством имеющихся у них зрительных нервов, но и ощущать его всем телом. Отмечается, что способность проявляется исключительно в ультрафиолетовой среде.
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