Ученые рассказали о способности плоских червей видеть без глаз и головы

Ученые долгое время вели изучение особенностей и предпочтений планарий или же плоских червей. В частности, удивление у авторов проекта вызвало то, что "подопытные" способы отращивать себе потерянные части тела. Так, спустя время после ампутации хвоста исследователи отметили, что последний снова вырос, то же касалось и головы. Впрочем, вышеуказанная особенность не считается единственной в арсенале, имеющемся у плоских червей.Еще внимание привлек тот факт, что черви продолжали откликаться на действие ультрафиолета, даже если при этом голова с глазами отсутствуют. Оказалось, что видеть свет планарии могут не только посредством имеющихся у них зрительных нервов, но и ощущать его всем телом. Отмечается, что способность проявляется исключительно в ультрафиолетовой среде.

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