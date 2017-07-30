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Астрономы определили планеты, на которых смогут жить люди

Астрономы провели ряд исследований и установили, на каких бы планетах в случае необходимости могли бы жить люди. Ученые при этом убеждены, что однажды Земля окажется фактически непригодной для жизни.


По словам астрономов, деятельность человека и смена климата неизменно сокращают срок существования Земли. Однажды, ради выживания, человечеству придется оставить родную планету, пытаясь найти место, пригодное для дальнейшего проживания. Существует множество экзопланет, но пока ни одна из них не изучена достоверно. Однако ученым все же известны несколько объектов, которые потенциально могли бы оказаться полезными для жителей Земли.
Так, наиболее очевидным вариантом для "побега" могла бы стать Луна, где уже высаживались астрономы. На просторах земного спутника имеется вода и топливо, а при должном старании можно получить и кислород. Актуально и желание человека попытаться колонизировать Марс, альтернативой могут стать спутниковая Церера или же Титан, приходящийся спутником Сатурну.


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