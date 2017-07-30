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NASA: Астероид 2012 ТС4 проверит защиту Земли от потенциальных угроз

Издание Spacedaily сообщает, что для проверки обороны планеты будет использован настоящий астероид. Его целью стала тренировка защитных сетей Земли от потенциальных угроз.


Астероид назван 2012 ТС4. По мнениям ученых, он приземлится на планету 12 октября текущего года. Как сообщают сотрудники NASA, небесное тело не представляет угрозу для Земли, а сыграет роль «тренажера» для защиты планеты.
Главной задачей обсерваторий стало определение траектории астероида. Ученые надеются, что в связи с хорошей видимостью, объект можно будет наблюдать в телескоп.


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