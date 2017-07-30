Сыктывкарский врач изобрел новый способ измерения уровня IQ‍

Сыктывкарский ученый изобрел новый метод для определения уровня IQ, который можно проводить при приеме на работу или поступлении в ВУЗ. Способ основывается на расшифровывании данных энцефалограммы.
Невролог Алексей Смирнов работает над методикой, позволяющей определить уровень интеллекта при помощи изучения реакции мозга. Добровольцам дают прослушать набор звуков или щелчков, незначительно отличающихся друг от друга. Человеку предлагают подсчитать количество разных сигналов, фиксируя мозговую активность. При подаче разных импульсов на 300-й секунде тестов появится стимул Р300, возникающих у людей на разных временных отрезках. Самый высокий IQ окажется у респондентов с показателем 250 миллисекунд, средний – 300, низкий – 500.
«Мой метод позволяет определить уровень интеллекта всего за 2-3 минуты. Раньше на такую работу уходило до получаса. Сейчас я провожу тесты, собираю данные по теме», - рассказал автор исследования.
Ранее ученые доказали, что высокоинтеллектуальным людям не нужны друзья.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260230-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.