Сыктывкарский врач изобрел новый способ измерения уровня IQ‍



«Мой метод позволяет определить уровень интеллекта всего за 2-3 минуты. Раньше на такую работу уходило до получаса. Сейчас я провожу тесты, собираю данные по теме», - рассказал автор исследования.

Невролог Алексей Смирнов работает над методикой, позволяющей определить уровень интеллекта при помощи изучения реакции мозга. Добровольцам дают прослушать набор звуков или щелчков, незначительно отличающихся друг от друга. Человеку предлагают подсчитать количество разных сигналов, фиксируя мозговую активность. При подаче разных импульсов на 300-й секунде тестов появится стимул Р300, возникающих у людей на разных временных отрезках. Самый высокий IQ окажется у респондентов с показателем 250 миллисекунд, средний – 300, низкий – 500.Ранее ученые доказали, что высокоинтеллектуальным людям не нужны друзья.

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