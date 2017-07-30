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Сыктывкарский врач изобрел новый способ измерения уровня IQ‍

Сыктывкарский ученый изобрел новый метод для определения уровня IQ, который можно проводить при приеме на работу или поступлении в ВУЗ. Способ основывается на расшифровывании данных энцефалограммы.



Невролог Алексей Смирнов работает над методикой, позволяющей определить уровень интеллекта при помощи изучения реакции мозга. Добровольцам дают прослушать набор звуков или щелчков, незначительно отличающихся друг от друга. Человеку предлагают подсчитать количество разных сигналов, фиксируя мозговую активность. При подаче разных импульсов на 300-й секунде тестов появится стимул Р300, возникающих у людей на разных временных отрезках. Самый высокий IQ окажется у респондентов с показателем 250 миллисекунд, средний – 300, низкий – 500.

«Мой метод позволяет определить уровень интеллекта всего за 2-3 минуты. Раньше на такую работу уходило до получаса. Сейчас я провожу тесты, собираю данные по теме», - рассказал автор исследования.


Ранее ученые доказали, что высокоинтеллектуальным людям не нужны друзья.


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