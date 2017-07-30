Ученые раскрыли секрет самой эффективной диеты

Ученые из Ливерпульского университета провели интересное исследование и раскрыли секрет самой эффективной диеты. По мнению диетологов, чтобы заметно похудеть нужно кушать яйца.
В научном эксперименте приняли участие 450 человек. Добровольцы среднего возраста были разделены на две группы. Участники первой команды сидели три месяца на низкокалорийной диете без яиц, участники второй пребывали на такой же диете, однако съедали каждый день по 2 яйца. Спустя три месяца оказалось, что все добровольцы за период исследования сбросили до 4,5 килограммов, также у всех было отмечено снижение уровня холестерина. Ученые пришли к выводу, что для эффективной диеты не обязательно отказываться от вареных куриных или перепелиных яиц. Этот продукт невероятно полезен, а еще он помогает подтянуть кожу после похудения.
Ранее профессиональные диетологи подробно рассказали о пользе перепелиных яиц.
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