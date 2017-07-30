Apple выплатила Nokia компенсацию $2 млрд

Корпорация Apple выплатила финской компании Nokia, специализирующейся на производстве устройств мобильной связи, денежную компенсацию. В финансовом отчете за истекший квартал 2017 года указано об отчислениях в размере 1,7 млрд евро, что составляет около 2 млрд долларов США.Эксперты отмечают, что ранее в финдокументах денежная сумма была указана, как подлежащая к оплате. Интернет-ресурс Nokiamob получил у представителя компании Nokia официальное подтверждение о том, что средства перечислены корпорацией Apple в полном объёме.

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