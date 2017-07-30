Apple выплатила Nokia компенсацию $2 млрд

В опубликованном компанией Nokia финансовом отчете за II квартал нынешнего года указана денежная сумма в размере 1,7 млрд евро. Эксперты выяснили, что деньги поступили из США от корпорации Apple, они являются компенсацией за нарушение патентного права.
Корпорация Apple выплатила финской компании Nokia, специализирующейся на производстве устройств мобильной связи, денежную компенсацию. В финансовом отчете за истекший квартал 2017 года указано об отчислениях в размере 1,7 млрд евро, что составляет около 2 млрд долларов США.
Эксперты отмечают, что ранее в финдокументах денежная сумма была указана, как подлежащая к оплате. Интернет-ресурс Nokiamob получил у представителя компании Nokia официальное подтверждение о том, что средства перечислены корпорацией Apple в полном объёме.
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