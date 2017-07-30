Учёные из США рассказали о неизвестных свойствах зелёного чая

Ученые из США рассказали, что зеленый чай имеет свойства, о которых ранее было неизвестно. По словам специалистов, напиток не только не вредит фигуре, но и позволяет избавиться от лишнего веса.
В ходе исследования, проведенного специалистами из Университета Вашингтона, удалось установить, что зеленый чай содержит эпигаллокатехину-3-галлата. Данное вещество представляет собой ингибитор, который не позволяет жировым клеткам образовываться даже при нарушенном обмене веществ.
Учёные добавляют, что продукт положительно влияет не только на выведение жировых отложений. По словам специалистов, напиток может также улучшить память индивида. Ежедневное употребление зеленого чая позволяет избавиться от постоянного недомогания и зарядиться энергией.
Исследователи также провели опыты на лабораторных мышах и определили, что употребление зеленого чая позволяет сократить образование жировых отложений примерно на 60 процентов. В то же время, не рекомендуется употреблять напиток в больших количествах.
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