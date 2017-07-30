Ученые: В России собрана новая библиотека человеческих антител

В России ученые биотехнической компании Biocad заявили, что ими была собрана новая библиотека человеческих антител. Это второе хранилище, первое под названием Fab-библиотека Meganlib было создано в 2014 году, в него вошли антитела от 1 000 доноров.
Как сообщили ученые, обе библиотеки используются для создания медицинских препаратов нового поколения, применяемых в терапии социально-значимых заболеваний. Новое хранилище содержит данные свыше 600 миллиардов человеческих антител, полученных от 1 700 доноров. Использование большого количества антител, а также высокопроизводительных методик анализа и новейших технологий оптимизации позволяют ускорить выход новых препаратов и, следовательно, сделать современную медицину более доступной для пациентов. Данные библиотек используются для разработки новейших лекарств против аутоиммунных и онкологических болезней.
Антитела помогают обнаружить в организме инородные вирусы и бактерии, так называемые антигены. Они распознают свой антиген, это ученые используют для создания новых медицинских препаратов.
Ранее ученые заявили, что намерены лечить рак «клетками-каннибалами».
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