Ученые: В России собрана новая библиотека человеческих антител





Как сообщили ученые, обе библиотеки используются для создания медицинских препаратов нового поколения, применяемых в терапии социально-значимых заболеваний. Новое хранилище содержит данные свыше 600 миллиардов человеческих антител, полученных от 1 700 доноров.Использование большого количества антител, а также высокопроизводительных методик анализа и новейших технологий оптимизации позволяют ускорить выход новых препаратов и, следовательно, сделать современную медицину более доступной для пациентов. Данные библиотек используются для разработки новейших лекарств против аутоиммунных и онкологических болезней.Антитела помогают обнаружить в организме инородные вирусы и бактерии, так называемые антигены. Они распознают свой антиген, это ученые используют для создания новых медицинских препаратов.Ранее ученые заявили, что намерены лечить рак «клетками-каннибалами».

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