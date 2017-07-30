Авторизация
 
  • 14:12 – Сыктывкарский врач изобрел новый способ измерения уровня IQ‍ 
  • 14:12 – На переходе в Кемерово мотоциклист насмерть сбил пешехода 
  • 14:02 – Прямой эфир Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 2017: где смотреть прямую трансляцию 
  • 14:02 – Последние новости Сирии сегодня, 30 июля 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 30.07.2017 


Ученые: В России собрана новая библиотека человеческих антител

В России ученые биотехнической компании Biocad заявили, что ими была собрана новая библиотека человеческих антител. Это второе хранилище, первое под названием Fab-библиотека Meganlib было создано в 2014 году, в него вошли антитела от 1 000 доноров.


Ученые: В России собрана новая библиотека человеческих антител


Как сообщили ученые, обе библиотеки используются для создания медицинских препаратов нового поколения, применяемых в терапии социально-значимых заболеваний. Новое хранилище содержит данные свыше 600 миллиардов человеческих антител, полученных от 1 700 доноров.
Использование большого количества антител, а также высокопроизводительных методик анализа и новейших технологий оптимизации позволяют ускорить выход новых препаратов и, следовательно, сделать современную медицину более доступной для пациентов. Данные библиотек используются для разработки новейших лекарств против аутоиммунных и онкологических болезней.

Антитела помогают обнаружить в организме инородные вирусы и бактерии, так называемые антигены. Они распознают свой антиген, это ученые используют для создания новых медицинских препаратов.

Ранее ученые заявили, что намерены лечить рак «клетками-каннибалами».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260000-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6500
-0.04%
80.3617
-0.23%
1.1529
-0.26%
0.2103
-0.38%