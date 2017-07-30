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Ученые рассказали о главных вопросах о Земле, на которые нет ответа

Ученые из США рассказали о главных научных вопросах о Земле, которые пока не имеют ответа. По словам специалистов, в настоящее время существует масса предположению о грядущей глобальной катастрофе, однако на самом деле исследователям пока не удалось изучить даже половину мирового океана.



По словам специалистов, природа и ее некоторые аспекты по прежнему считаются главной тайной для человека. Само происхождение нашей планеты и живых организмов на ней остаются загадками из-за недостатка ресурсов. Исследователи отмечают, что только опыты в данной области и открытия помогут избавиться от опасности масштабной катастрофы.

Никто из ученых до сих пор не может точно объяснить, как именно возникла жизнь на Земле. По словам специалистов, после того, как данная загадка будет разгадана, само понятие о науке существенно изменится.


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