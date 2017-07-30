Ученые выяснили, что прикосновения имеют лечебный эффект





Кроме коммуникативной функции, прикосновения выполняет также лечебную. Тактильный контакт участвует в деятельности, которая называется гаптическим слежением. Она помогает пострадавшим от инсульта и других повреждений движения восстановить моторику частей тела.Чаще всего, в таких ситуациях страдает одна из рук. Слабая конечность не разрабатывается пациентом, в результате чего может атрофироваться, в то время как мозг продолжит свое здоровое функционирование.Использование прикосновений в лечении могло бы стать эффективным способом реабилитации больных. Человеку, перенесшему инсульт, следовало не полагаться на пострадавшие зоны мозга, а двигать рукой инстинктивно. Такой метод, считают ученые, будет способствовать бы скорейшему выздоровлению.

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