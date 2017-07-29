Ученые составили ТОП-10 лучших стран для женщин

Ученые США назвали наиболее комфортные регионы для проживания в них женщин, опрос был проведен среди 9 тыс. представительниц прекрасного пола из более чем 80 государств мира. В ходе продолжительного исследования удалось определить, что условия для полноценной жизни и самореализации наблюдаются в Швеции. На второй позиции в ТОП-10 названа Дания, третье место определено за Норвегией.В перечень лучших государств для молодых женщин включены Финляндия, Канада, Новая Зеландия, Австрия и Австралия. Особо отмечено, что самые худшие показатели получили Пакистан, Ирак, Боливия и Тунис.

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