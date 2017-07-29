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Новая флешка Silicon Power Mobile C50 вмещает три USB-разъема

Флеш-накопитель от Silicon Power Mobile C50 вмещает в себя три USB-разъема. Это дает возможность подключать устройства друг к другу без использования переходников.



Компания представила флешку, упрощающую передачу данных между несколькими гаджетами. Ожидается, что данное изделие сможет побороть конкуренцию и стать популярным среди пользователей.

Новинка имеет разъемы Type-C, который находится под резиновой крышкой, Micro-B, открывающийся как капот автомобиля, и Type-A, находящийся с другой стороны устройства.
Объем памяти составит 32, 64 и 128 ГБ. При приобретении флешки производитель предоставит гарантию на 5 лет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259868-news.html
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