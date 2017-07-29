Ученые: Младенцы видят то, что не замечают взрослые

Зрительная система новорожденного сильно отличается от зрительной системы взрослого. По итогам последнего исследования ученые заявили, что младенцы в возрасте до пяти месяцев обладают уникальной способностью видеть то, чего не замечают старшие.
Участниками эксперимента стали 42 малыша в возрасте 3-4 месяца. После анализа данных стало понятно, что младенцы замечают вокруг себя самые мелкие детали, которые не замечают взрослые. Однако эта способность пропадает уже к пятимесячному возрасту, поэтому узнать, на что именно обращают свое внимание новорожденные малыши, не представляется возможным. По мнению экспертов, эта особенность младенцев помогает им легче адаптироваться в новом мире. Ученые намерены выяснить, почему способность видеть мелочи исчезает со временем, и обращают внимание родителей на тот факт, что чем больше в поле зрения младенца будет попадать ярких, пестрых и совершающих движения предметов, тем лучше у них будет развиваться зрительная функция.
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