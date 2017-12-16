Народные приметы: 16 декабря





Иоанн Молчальник начал изучать Святое Письмо еще в раннем детстве, поэтому вырос настоящим христианином – верным и покаянным. Когда его родители умерли, святой решил раздать все свое имущество бедным и посвятить себя Богу, рассказывает Joinfo.ua.

16 декабря - день памяти Иоанна Молчальника

Иоанн пошел жить в монастырь, где провел целых 10 лет. Вскоре его назначили епископом Колонийской церкви, но через некоторое время святой отказался от чина – он не мог мириться с вмешательствами правительства в церковные дела. Поэтому Иоанн покинул Иерусалим, дал обет молчания и поселился в пустыне – в полном одиночестве Молчальник прожил 9 лет. Поговаривают, что Бог наградил святого даром исцеления и он неоднократно помогал людям по возвращению с пустыни.





В этот день наши предки молились Иоанну, старались меньше говорить и писать. Считалось, что такое поведение притянет удачу и благополучие на целый год вперед. Люди верили: если много говорить, то нечисть может украсть голос.

Наши предки обращали внимание и на погоду. Если в лесу тихо, стоит ожидать мороза; мало снега – к плохому урожаю. А если под окном слышно снегирей, можно ожидать оттепели.





Именинники 16 декабря: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

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