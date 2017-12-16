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Как избавиться от стресса с помощью еды: ТОП-11 полезных продуктов


Как избавиться от стресса с помощью еды: ТОП-11 полезных продуктов

Зато тот факт, что некоторые продукты не только эффективно помогают бороться со стрессом, но и дополнительно улучшают состояние здоровья – это совсем другое дело. И именно об этом вам сейчас и расскажет Joinfo.ua.


Овсянка


Да, не совсем та еда, за которой сразу же тянутся руки при стрессе. Но в овсянке содержится вещество, стимулирующее выработку серотонина. Она богата пищевыми волокнами, поэтому улучшает пищеварение, а полезные вещества всасываются медленнее. Плюс он реально обеспечивает чувство сытости, так что много её не съешь.


Чёрный шоколад



Как избавиться от стресса с помощью еды: ТОП-11 полезных продуктов

Лучший способ стимулировать выработку эндорфина. Вот только увлекаться не надо – 30 грамм в день будет вполне достаточно чтобы и со стрессом справиться, и лишние килограммы не набрать.


Бананово-молочный смузи


Бананы – сама по себе замечательная штука против стресса. В основном – за счёт алкалоида хармана. Но в виде смузи эти фрукты еще лучше усваиваются. Да и в самом молоке содержится много витаминов, необходимых для нормального функционирования организма.


Миндаль



Как избавиться от стресса с помощью еды: ТОП-11 полезных продуктов

Содержат множество полезных веществ, особенно цинк, который сам по себе неплохо помогает при стрессе, а также витамин Е, позволяющий справиться со множеством негативных последствий. Но, опять же, не стоит злоупотреблять – максимум 50 грамм миндаля в день.


Цитрусовые


Причём неважно какие – в каждом подобном продукте можно найти что-то полезное, а витамин С есть во всех из них. А именно он, а также фруктовые кислоты, интересуют нас в первую очередь.


Зеленый чай



Как избавиться от стресса с помощью еды: ТОП-11 полезных продуктов

Этот напиток в принципе неплохо успокаивает, поэтому пить его при стрессах – очень правильное решение. Не говоря уж об огромном количестве антиоксидантов.


Оранжевые овощи


Как правило, они содержат большое количество бета-каротина и витамина А, необходимых для нормального функционирования нервной системы. А именно это нам и нужно, когда мы находимся в состоянии стресса.


Лосось



Как избавиться от стресса с помощью еды: ТОП-11 полезных продуктов

Сам по себе стимулирует метаболизм и снижает уровень кортизола – гормона стресса. Ну и плюс ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для нормального функционирования клеточных мембран.


Ягоды


Содержат вещества, стимулирующие эндогенный синтез серотонина. Ну и сами по себе вкусные и полезные. Только, опять же, без злоупотребления.


Морская капуста



Как избавиться от стресса с помощью еды: ТОП-11 полезных продуктов

При любых стрессовых состояниях врачи рекомендуют продукты, богатые йодом. И морская капуста – лидер среди них. Более того, там содержится ещё и цинк, нормализующий функции эндокринной системы.


Вино


Не более бокала в день. Серьёзно, вот уж в чём, а в этом точно не надо особо налягать. Да и пить его стоит не для алкогольной эйфории, а для антиоксидантов, а также для улучшения пищеварения.



Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что какими бы полезными ни были некоторые продукты, себя всё равно нужно немного ограничивать. Ведь именно умеренность – основной компонент реально здорового образа жизни.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303263-news.html
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