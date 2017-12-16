 Дневной сон как необходимость и польза для организма





Мы рассказывали, как важен сон. Неоднократно! А как насчет дневного сна? Имеет ли смысл спать днем? Как долго? Зачем? На все эти вопросы ответит Joinfo.ua!

Для улучшения работоспособности





Пятнадцати минут дневного сна хватает для того, чтобы снова начать работать интенсивно после того, как вы устали. В течение дня достаточно поспать двадцать минут, можно кусками, чтобы умственная деятельность была «на ура». И перед важными событиями советуют немного поспать! А если днем спать час, то восстанавливается память. А полтора часа — для улучшения способностей к творческой работе!

Рекомендации специалистов





Из глубокого сна выйти очень сложно. Потому и просыпаться по утрам может быть тяжело, и дневной сон порой делает только хуже — если длился дольше двадцати минут. Чтобы иметь больше «рабочих часов» в сутках, ученые рекомендуют спать двадцать минут днем — и получать таким образом сил еще на четыре часа! А потом можно еще двадцать… Потому в ряде зарубежных стран теперь есть комнаты для сна прямо в офисах, чтобы утомившийся сотрудник мог взять перерыв на двадцать минут и «вырубиться» в этой комнате!

А если спать мало?





Тогда будет сплошной стресс. Заскачет давление. Сердце будет работать нестабильно. Появится лишний вес. При этом совсем же необязательно именно что много спать ночью. Вы устали — ложитесь спать! Между прочим, если спать сидя, то сон неглубокий, проснуться легче. Получается, что самый лучший способ отдыхать — это работать в уютном кресле или на диване, а когда устаете, срочно вырубаться минут на двадцать!

Кому не подойдет этот способ?

Банально — тем, кто не способен засыпать мгновенно. Потому что всяческие успокоительные и снотворные как травки, так и препараты, и даже гормон сна мелатонин, прекрасно помогают уснуть… примерно в течение часа. Оно вам надо?! То есть вы берете двадцать минут перерыва, а в итоге получается с полтора часа?! Если вы не можете уснуть мгновенно — отставить идею. Есть и другие способы отдохнуть и восстановиться.





Какие?

Прогулка по свежему воздуху. Кофе — как мы уже писали, три чашки кофе в день очень даже помогают, но ни в коем случае не больше. Резкая смена деятельности — в эпоху гаджетов рекомендуют примерно раз в час короткий срок, не более пятнадцати минут, проводить за планшетными или смартфонными играми. Это переключает мозг, расслабляет его. Если вы работаете в офисе, на обед лучше выходить в кафе, чтобы прогуляться. Если дома — тоже имеет смысл порой выбираться из дома, но лучшим методом будет пролежать пятнадцать минут в теплой ванне, ни о чем не думая. Это поможет расслабиться!..

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает всем, вне зависимости от того, спят они днем или не спят, чувствовать себя всегда максимально работоспособными, и высыпаться при любом же раскладе! Удачи вам во всем, крепкого здоровья и идеальной работы мозга!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303262-news.html