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 Дневной сон как необходимость и польза для организма


 Дневной сон как необходимость и польза для организма

Мы рассказывали, как важен сон. Неоднократно! А как насчет дневного сна? Имеет ли смысл спать днем? Как долго? Зачем? На все эти вопросы ответит Joinfo.ua!


Для улучшения работоспособности



 Дневной сон как необходимость и польза для организма

Пятнадцати минут дневного сна хватает для того, чтобы снова начать работать интенсивно после того, как вы устали. В течение дня достаточно поспать двадцать минут, можно кусками, чтобы умственная деятельность была «на ура». И перед важными событиями советуют немного поспать! А если днем спать час, то восстанавливается память. А полтора часа — для улучшения способностей к творческой работе!


Рекомендации специалистов



 Дневной сон как необходимость и польза для организма

Из глубокого сна выйти очень сложно. Потому и просыпаться по утрам может быть тяжело, и дневной сон порой делает только хуже — если длился дольше двадцати минут. Чтобы иметь больше «рабочих часов» в сутках, ученые рекомендуют спать двадцать минут днем — и получать таким образом сил еще на четыре часа! А потом можно еще двадцать… Потому в ряде зарубежных стран теперь есть комнаты для сна прямо в офисах, чтобы утомившийся сотрудник мог взять перерыв на двадцать минут и «вырубиться» в этой комнате!


А если спать мало?



 Дневной сон как необходимость и польза для организма

Тогда будет сплошной стресс. Заскачет давление. Сердце будет работать нестабильно. Появится лишний вес. При этом совсем же необязательно именно что много спать ночью. Вы устали — ложитесь спать! Между прочим, если спать сидя, то сон неглубокий, проснуться легче. Получается, что самый лучший способ отдыхать — это работать в уютном кресле или на диване, а когда устаете, срочно вырубаться минут на двадцать!


Кому не подойдет этот способ?


Банально — тем, кто не способен засыпать мгновенно. Потому что всяческие успокоительные и снотворные как травки, так и препараты, и даже гормон сна мелатонин, прекрасно помогают уснуть… примерно в течение часа. Оно вам надо?! То есть вы берете двадцать минут перерыва, а в итоге получается с полтора часа?! Если вы не можете уснуть мгновенно — отставить идею. Есть и другие способы отдохнуть и восстановиться.



 Дневной сон как необходимость и польза для организма

Какие?


Прогулка по свежему воздуху. Кофе — как мы уже писали, три чашки кофе в день очень даже помогают, но ни в коем случае не больше. Резкая смена деятельности — в эпоху гаджетов рекомендуют примерно раз в час короткий срок, не более пятнадцати минут, проводить за планшетными или смартфонными играми. Это переключает мозг, расслабляет его. Если вы работаете в офисе, на обед лучше выходить в кафе, чтобы прогуляться. Если дома — тоже имеет смысл порой выбираться из дома, но лучшим методом будет пролежать пятнадцать минут в теплой ванне, ни о чем не думая. Это поможет расслабиться!..


Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает всем, вне зависимости от того, спят они днем или не спят, чувствовать себя всегда максимально работоспособными, и высыпаться при любом же раскладе! Удачи вам во всем, крепкого здоровья и идеальной работы мозга!



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303262-news.html
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