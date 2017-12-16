Toyota показала тизер нового спорткара GR Super Sport Concept‍

Toyota показала первый тизер нового гоночного спорткара GR Super Sport Concept. Официальный дебют автомобиля состоится в январе на Токийском автосалоне.
Над созданием Super Sport Concept японский автоконцерн работал в паре с командой Toyota Gazoo Racing. Если верить представленному изображению, дизайн концепт-кара напоминает Toyota TS050 Hybrid, участвующий в гонках WEC, в категории LMP1. Предположительно, инженеры использовали при создании спортивные технические решения, но пока они засекречены.
Экстерьер TS050 Hybrid производители уже задействовали при создании спорткара GR HV, дополнив модель новыми головными фарами. Новый концепт должен продемонстрировать, как должен выглядеть автомобиль, участвующий в марафоне «24 часа Нюрбургринга-2018».
Ранее сообщалась дата выхода Toyota Avalon. Автор: Джанабилова Татьяна П
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