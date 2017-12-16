Авторизация
 
  • 09:21 – Эксперты: Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского могли убить стволовые клетки 
  • 09:20 – Ученые: Планета-странник угрожает безопасности Земли 
  • 09:14 – Андрей Денисов выслушал много оскорблений от новенькой Насти 
  • 09:03 – Бишкек: Временно открыты платные муниципальные парковки у Таатана 


Toyota показала тизер нового спорткара GR Super Sport Concept‍

Toyota показала первый тизер нового гоночного спорткара GR Super Sport Concept. Официальный дебют автомобиля состоится в январе на Токийском автосалоне.


Toyota показала тизер нового спорткара GR Super Sport Concept‍


Над созданием Super Sport Concept японский автоконцерн работал в паре с командой Toyota Gazoo Racing. Если верить представленному изображению, дизайн концепт-кара напоминает Toyota TS050 Hybrid, участвующий в гонках WEC, в категории LMP1. Предположительно, инженеры использовали при создании спортивные технические решения, но пока они засекречены.

Экстерьер TS050 Hybrid производители уже задействовали при создании спорткара GR HV, дополнив модель новыми головными фарами. Новый концепт должен продемонстрировать, как должен выглядеть автомобиль, участвующий в марафоне «24 часа Нюрбургринга-2018».

Ранее сообщалась дата выхода Toyota Avalon.
Автор: Джанабилова Татьяна П


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303253-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7475
+0.00%
82.1835
-0.36%
1.1842
-0.32%
0.2080
-0.10%