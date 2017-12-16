Бальзам "Звездочка": полезные свойства известной универсальной мази





Мы часто рассказываем про всякие советские средства лечения. Например, про оксолиновую мазь — как профилактическое средство ее сочли неэффективной, но в целом препарат работает. А давайте поговорим о бальзаме «Звездочка», предлагает Joinfo.ua!

Что такого приятного в «Звездочке»?

Во-первых, название ее правильно звучит как «Золотая звезда» - но приятным бальзамом считают именно «Звездочку», называют с нежностью. Дело в том, что у нее очень приятный аромат, а еще — потрясающее чувство прохлады! К тому же дизайн упаковки в виде символа Советского Союза сыграл немалую роль в раскрутке.





Как ее использовать?

Аромат настолько сильный, что она помогает от заложенности носа. Зуд от укусов комаров проходит благодаря охлаждающему эффекту — но минут через двадцать нужно мазать снова. От насморка стоит мазать крылья носа или растворять мазь в кипятке и дышать под полотенцем. Можно натирать виски, участок над верхней губой и надбровные дуги — помогает от головной боли. Только в глаза остерегайтесь попасть! От простуды рекомендуются растирания спины, груди и живота. Когда болят суставы или мышцы, «Звездочку» втирают в те места, которые болят.





И от морской болезни помогает — виски и затылок. То же и про депрессии. Только езе рекомендуют бальзам помещать в аромалампу (только количество бальзама должно быть меньше булавочной головки), заливать водой, зажигать свечу — говорят, нервы вот просто ставит на место!





Предостережения

Нельзя касаться «Звездочкой» слизистых оболочек, открытых ран и гнойников. Может быть аллергия, в таком случае бальзам этот вам использовать нельзя. Моложе двух лет — никакой «Звездочки»! При беременности использовать не стоит: у беременных обычно вот просто ко всему повышенная чувствительность, и аллергия может начаться на самые разные вещи, в том числе и на те, на которые раньше никакой аллергии не было. В любом случае рекомендуют втереть мазь в район тыльной части запястья и сутки ждать покраснения: оно появится при аллергии, это тест на чувствительность.





Состав «Звездочки»

В нее входит кристаллический ментол — вот он, охлаждающий эффект! Камфора — помните, нам камфорные компрессы в детстве в уши от воспалений делали? Мятное масло — очень полезное. Масло эвкалиптовое — считается еще более эффективным. И гвоздичное — прекрасное противовоспалительное. И коричное — то же самое, для усиления эффекта! Вазелин — ну понятно, как-то же бальзам должен стать бальзамом.

А еще — пчелиный воск (считается, что укрепляет иммунитет), и, с теми же целями, что вазелин, добавляются парафин, безводный ланолин и вазелиновое масло. Реакция может быть на любой из компонентов — и при этом они все либо безвредные в целом, либо полезные.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает об обнаружении собачьего жира в составе «Звездочки»… Надеемся, все не так плохо, и собаки ради бальзама массово не гибнут.

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