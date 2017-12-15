Астрологический совет на выходные 16-17 декабря





Гороскопы стали неотъемлемой частью жизни многих. И перед совершением какого-то важного поступка или решения часто обращаются за советом именно к звездам. Сегодня наш астросовет будет касаться всех знаков зодиакального круга, но от этого он не станет менее значительным, пишет Joinfo.

Время для близких

Эти выходные астрологи советуют посвятить своим близким. Подводя итоги года необходимо достичь гармонии и взаимопонимания в семье. Нужно не только донести до собеседников свою точку зрения, но и уметь услышать их доводы. Даже если поначалу они кажутся вам в корне неверными. Научитесь понимать близких людей.





Очень важно будет не вступать в споры и разного рода конфликты. Особенно важно научиться делать это в острых ситуациях. От этого выиграете не только вы, но и ваш оппонент.

Конфликты

Вероятность возникновения конфликтов в эти дни весьма высока, именно поэтому не стоит затягивать принятие решения и ждать, пока чувства улягутся. Возьмите себя в руки и рассудительно поговорите. Молчаливая война может привести к еще большим разногласиям и взаимным претензиям. Не допускайте усугубления проблемы.





Если вам необходимо найти общий язык в рядовых ситуациях, постарайтесь убедиться, что вы правильно понимаете собеседника, и что он вас тоже услышал. Иначе из-за недопонимания можно сделать конфликт более сложным и тяжелым. Не бойтесь переспросить или несколько раз пояснить свое видение вопроса.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает о том, что выходные пройдут успешно, если в семье будет лад и гармония. Тогда любые разногласия можно будет решить улыбкой и ласковым словом. Любите и будьте любимы! А еще советуем вам подбить итоги уходящего года с помощью гороскопа.

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