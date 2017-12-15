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Ученые доказали: любовь к селфи может являться симптомом психического расстройства


Ученые доказали: любовь к селфи может являться симптомом психического расстройства

Группа индийских ученых-психологов провели масштабное исследование и пришли к выводу, что постоянное навязчивое желание делать селфи, чтобы опубликовать в соцсети – является ни чем иным как психическим расстройством, передает joinfo.ua.


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Ученые в ходе исследования разработали специальную шкалу, по которой оценивали стремление человека делать селфи от 1 до 100. Было протестировано 600 человек.



Ученые доказали: любовь к селфи может являться симптомом психического расстройства

В итоге были сделаны выводы, что случаи, когда человек делает селфи 2-3 раза в день, но не публикует их в Интернете, является пограничной стадией расстройства. Полное описание результатов исследования индийских медиков опубликовано в журнале International Journal of Mental Health and Addiction.


Если же публикуется большая часть фотографий, то можно констатировать острую фазу болезненного состояния. Расстройство, при котором человек ощущает постоянную потребность делать и публиковать селфи и делает не менее шести раз в сутки, исследователи назвали – хронический селфитис.



Ученые доказали: любовь к селфи может являться симптомом психического расстройства

По мнению ученых, подобным психическим заболеваниям подвержены неуверенные в себе люди, стремящиеся привлекать внимание к своей персоне. Селфи дает им ощущение значимости и единения с обществом.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что наука развивается без остановки, и то, что считалось верным, спустя время оказывается ошибочным. Вам будет интересно узнать ряд интересных фактов о науке.


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