Горячий чай снижает вероятность развития глаукомы – ученые





В одном из британских офтальмологических журналов были опубликованы результаты исследований, согласно которым было доказано, что употребление хотя бы одной чашки горячего чая в день на 74% снижает вероятность развития глаукомы, передает Joinfo.ua.

Глаукома и любопытные результаты исследований

А как известно глаукома является одной из главных причин потери зрения, и ее возникновение обуславливается повышением внутриглазного давления, что, в свою очередь, может привести к повреждению зрительного нерва. Помутнение хрусталика глаза является одной из основных причин слепоты во всем мире.





Ученые, наблюдая за жизнью около десяти тысяч медсестёр и других медицинских работников, участвовавших в программе с 2005 по 2012 год, пришли к такому любопытному заключению. При этом они отметили, что неизвестно, какой именно чай употребляли испытуемые – черный или зеленый, а также неизвестно, с сахаром или без.



Исследователи считают, что благоприятное воздействие чая на глаза человека связано именно с тем, что в чае содержится большое количество антиоксидантов, которые могут замедлять массовую гибель клеток глаза в результате накопления в них химически агрессивных молекул.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что улучшить зрение также поможет алое-вера, и предлагает вашему вниманию рецепт народного средства.



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