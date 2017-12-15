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Самый вредный продукт на новогоднем столе по мнению врачей


Самый вредный продукт на новогоднем столе по мнению врачей

Майонез является универсальной заправкой для многих салатов, а также его добавляют при запекании курицы. Но, как известно, он очень вредных для нашего организма, и его лучше ограничить в употреблении, рассказывает Joinfo.ua.


"Вредности" нашего стола


Также врачи рекомендуют поменьше употреблять в пищу жирную и соленую пищу. А от колбасы лучше отказаться вовсе.



Самый вредный продукт на новогоднем столе по мнению врачей

Диетологи рекомендуют на праздничный стол поставить блюда из нежирного мяса, приготовленные на пару, либо отварное. А майонез для салата заменить на йогурт либо заправку, приготовленную самостоятельно.


Что касается порций съеденной еды, то она должна быть размером с ладони, сложенные лодочкой. Это будет самой оптимальной порцией, чтобы не навредить организму.


Также пагубно влияют на организм копчености, жирные салаты, жареное, запеченное мясо, бутерброды с красной икрой. Вред усиливает и алкоголь.


И речь не идет о том, что от любимых десертов или других продуктов нужно отказаться. Конечно нет. Их можно с легкостью заменить на фруктовые и ягодные муссы. А вместо вредной колбасы приготовить мясной рулет или карбонад.



Самый вредный продукт на новогоднем столе по мнению врачей

Также врачи настоятельно рекомендуют не доедать оставшиеся салаты после новогодней ночи, которым больше нескольких дней.


Берегите себя и будьте здоровы!


А журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко желает вам хороших новогодних праздников, и рекомендует прочесть полезную статью о двух самых популярных морковных диетах.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303050-news.html
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