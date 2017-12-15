Самый вредный продукт на новогоднем столе по мнению врачей





Майонез является универсальной заправкой для многих салатов, а также его добавляют при запекании курицы. Но, как известно, он очень вредных для нашего организма, и его лучше ограничить в употреблении, рассказывает Joinfo.ua.

"Вредности" нашего стола

Также врачи рекомендуют поменьше употреблять в пищу жирную и соленую пищу. А от колбасы лучше отказаться вовсе.





Диетологи рекомендуют на праздничный стол поставить блюда из нежирного мяса, приготовленные на пару, либо отварное. А майонез для салата заменить на йогурт либо заправку, приготовленную самостоятельно.

Что касается порций съеденной еды, то она должна быть размером с ладони, сложенные лодочкой. Это будет самой оптимальной порцией, чтобы не навредить организму.

Также пагубно влияют на организм копчености, жирные салаты, жареное, запеченное мясо, бутерброды с красной икрой. Вред усиливает и алкоголь.

И речь не идет о том, что от любимых десертов или других продуктов нужно отказаться. Конечно нет. Их можно с легкостью заменить на фруктовые и ягодные муссы. А вместо вредной колбасы приготовить мясной рулет или карбонад.





Также врачи настоятельно рекомендуют не доедать оставшиеся салаты после новогодней ночи, которым больше нескольких дней.

Берегите себя и будьте здоровы!

А журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко желает вам хороших новогодних праздников, и рекомендует прочесть полезную статью о двух самых популярных морковных диетах.

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