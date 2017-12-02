Авторизация
 
  • 12:26 – ГКНБ взял показания у автора расследования о «Самаре» 
  • 12:16 – В Санкт-Петербурге женщина выжила после падения из окна 4 этажа 
  • 12:15 – Наташа Королева снялась в развратном клипе с Германом Титовым‍ 
  • 12:15 – В Санкт-Петербурге в Охте нашли труп мужчины в красных трусах 


2 популярные морковные диеты для похудения


2 популярные морковные диеты для похудения

Морковь богата каротинами (провитамином А), витаминами группы В, а также витаминами С, D, Е и К. Также она содержит в своем составе такие макроэлементы, как кальций, магний, фосфор, рассказывает Joinfo.ua.


2 наиболее быстрые и популярные диеты


1.
Морковная диета четырехдневная


В течение первых трех дней данной диеты позволяется кушать только лишь салат из моркови. Готовится он так: 2 средние моркови натрите на терке и смешайте их с соком половины лимона, добавьте 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку растительного масла и 1 фрукт (тертое яблоко, зерна граната, дольки апельсина или грейпфрута).



2 популярные морковные диеты для похудения

Такой салат необходимо кушать три раза в день. На четвертый день после каждого приема салата можно съедать одну небольшую запеченную картофелину или небольшой кусочек хлеба.
На 5-й день вы вполне можете возвращаться к своему обычному рациону, избегая мучных, жирных и сладких продуктов.


На протяжении всех четырех дней выпивайте по 1 стакану морковного сока в день и минимум 2 литра воды в сутки.


Благодаря такой диете, вы сможете избавиться от 2-3 килограммов лишнего веса.


2.
Морковная диета десятидневная


Все десять дней употребляйте в пищу тертую морковь со сметаной. При этом старайтесь ограничивать себя в количестве съеденной сметаны, а вот моркови можете кушать сколько душа пожелает.



2 популярные морковные диеты для похудения

Кроме этого выпивайте не менее 3 стаканов морковного сока в день, и 1,5 литра чистой воды.
С утра допускается выпивать полстакана кефира или нежирного молока.


Благодаря десятидневной диете, вы потеряете около 5 килограммов веса.


Рекомендации, позволяющие достичь максимального эффекта:


- самые полезные вещества у моркови содержатся прямо под ее кожицей, поэтому рекомендуется снимать слой как можно меньше. Молодую морковь вы можете не чистить, а хорошенько вымыть с помощью щетки.


- для салатов подойдет только сырая морковь, так как вареная теряет значительную часть полезных свойств. Но во время десятидневной диеты, один раз в день разрешается заменить сырую морковь на вареную.



2 популярные морковные диеты для похудения

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что французская диета поможет с легкостью сбросить лишний вес за 14 дней.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303009-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7475
+0.00%
82.1835
-0.36%
1.1842
-0.32%
0.2080
-0.10%