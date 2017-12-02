2 популярные морковные диеты для похудения





Морковь богата каротинами (провитамином А), витаминами группы В, а также витаминами С, D, Е и К. Также она содержит в своем составе такие макроэлементы, как кальций, магний, фосфор, рассказывает Joinfo.ua.

2 наиболее быстрые и популярные диеты

1.

Морковная диета четырехдневная

В течение первых трех дней данной диеты позволяется кушать только лишь салат из моркови. Готовится он так: 2 средние моркови натрите на терке и смешайте их с соком половины лимона, добавьте 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку растительного масла и 1 фрукт (тертое яблоко, зерна граната, дольки апельсина или грейпфрута).





Такой салат необходимо кушать три раза в день. На четвертый день после каждого приема салата можно съедать одну небольшую запеченную картофелину или небольшой кусочек хлеба.

На 5-й день вы вполне можете возвращаться к своему обычному рациону, избегая мучных, жирных и сладких продуктов.

На протяжении всех четырех дней выпивайте по 1 стакану морковного сока в день и минимум 2 литра воды в сутки.

Благодаря такой диете, вы сможете избавиться от 2-3 килограммов лишнего веса.

2.

Морковная диета десятидневная

Все десять дней употребляйте в пищу тертую морковь со сметаной. При этом старайтесь ограничивать себя в количестве съеденной сметаны, а вот моркови можете кушать сколько душа пожелает.





Кроме этого выпивайте не менее 3 стаканов морковного сока в день, и 1,5 литра чистой воды.

С утра допускается выпивать полстакана кефира или нежирного молока.

Благодаря десятидневной диете, вы потеряете около 5 килограммов веса.

Рекомендации, позволяющие достичь максимального эффекта:

- самые полезные вещества у моркови содержатся прямо под ее кожицей, поэтому рекомендуется снимать слой как можно меньше. Молодую морковь вы можете не чистить, а хорошенько вымыть с помощью щетки.

- для салатов подойдет только сырая морковь, так как вареная теряет значительную часть полезных свойств. Но во время десятидневной диеты, один раз в день разрешается заменить сырую морковь на вареную.





Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что французская диета поможет с легкостью сбросить лишний вес за 14 дней.

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