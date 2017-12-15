



Сегодня вам будет как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.

Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 15 декабря 2017 года, и как пройдет этот день.

Общий гороскоп на 15 декабря 2017 года

15 декабря Луна находится в фазе: убывающая Луна, до 05:20 – 26, далее – 27 лунный день, согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Скорпион.

Что это означает?

Это время принятия ответственных решений. Холодная голова и наполненное духовными эмоциями сердце как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от малозначимого.

Удачными будут любые начинания. Можно смело разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, с которыми удастся справиться без особых усилий.

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Для того, чтобы сформировать полную картину дня 15 декабря, рекомендуем также подробно ознакомиться с гороскопом здоровья на этот день.

Гороскоп на сегодня: 15 декабря 2017 года

Овен. Идти напролом не всегда полезно, иногда желательно применять смекалку.

Телец. Отложите домашние хлопоты на другой день, сегодня посвятите себя возвышенному.

Близнецы. Если вам хочется побыть одному, просто отключите телефон и запритесь в своей квартире.

Рак. Постарайтесь сегодня не высказывать свое недовольство вслух, можете наломать дров.

Лев. Ваш творческий порыв должен сегодня получить возможность выхода. Займитесь созданием шедевра.

Дева. Старайтесь меньше болтать о вещах, в которых вы мало осведомлены, чтобы не попасть впросак.

Весы. Не думайте, что кто-то за вас выполнит ваши обязанности. Этого не случится, берите ответственность в свои руки.



Скорпион. Выбирайте лучшее из лучшего, а не лучшее из худшего. Вы ведь достойны большего.

Стрелец. Ищите сегодня компромисс во всем и со всеми, не доводите ситуацию до накала страстей.

Козерог. Многие из оснований для ваших переживаний являются не более чем иллюзией. Взгляните на вещи здраво, вам станет намного легче.

Водолей. Вам уже удалось достичь многого, и дальнейшее движение в том же темпе может сказаться на вашем здоровье. Конечно, почивать на лаврах еще рано, но делайте хотя бы перерывы для полноценного отдыха.

Рыбы. Новые возможности появятся только тогда, когда вы начнете их искать. Сегодня же займитесь этим.

Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.

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В этот день родились: футболист Роман Павлюченко, актер Дон Джонсон, актер Сергей Шемаркин, актер Левани Учанейшвили, актер Юрий Колокольников.

Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 и 30-е.

Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 3, 6, 12, 15, 21, 24, 30, 33, 39, 42, 48, 51, 57, 60 и 66 лет.

Мудрость дня от Joinfo.ua: Eдинственное, что не заканчивается, это любовь. (Ричард Бах)

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