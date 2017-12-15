Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек





И вот тут сразу уточнение – «правильного» не обязательно означает «здорового» в классическом понимании этого слова. Дело в том, что у каждого из нас есть особый стиль жизни, который идеально подходит под его особенности и потребности. Но некоторым рекомендациям всё же имеет смысл следовать всем. Именно о них вам сейчас Joinfo.ua и расскажет.

Отказ от курения





Тут вообще никаких вопросов быть не должно. Любой адекватный образ жизни подразумевает отказ от того, что конкретно тебя убивает даже в малом количестве. И курение – как раз такая вещь. А вот электронные сигареты – совсем другое дело. Эффект похожий, но угрозы для здоровья практически нет. Так что имеет смысл постепенно переходить на них. Хотя там свои сложности с потенциальной опасностью глицерина, неправильно подобранными концентрациями веществ и прочими тонкостями.

Контроль веса





Больший вес – большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Да и ожирение практически всегда сопровождается различными патологиями обмена веществ, которые также заметно влияют на сердце. Клинически доказана прямая зависимость между риском смерти от ишемической болезни сердца и ожирением. Поэтому возьмите за правило периодически взвешиваться и высчитывать индекс массы тела. И да, просто небольшой лишний вес особого эффекта на здоровье не оказывает.

Правильная диета





Для каждого, понятное дело, своя. Но если вы реально хотите укрепить своё сердце, то обратите внимание на диету средиземноморскую. Морепродукты, много фруктов и овощей, птица, бобовые и всё в этом же духе. Тут ещё и статистика на помощь приходит, поскольку есть конкретные данные, свидетельствующие о том, что у жителей Греции, Испании и Италии куда меньше проблем с сердцем и лишним весом, чем у других европейцев.

Контроль уровня сахара в крови





Нарушения обмена глюкозы могут вызывать диабет. Который практически всегда провоцирует ожирение. Ухудшает состояние сосудов и вообще, крайне негативно влияет на коронарное кровообращение. Так что рекомендации уменьшить количество быстрых углеводов в рационе имеет смысл, особенно если у вас и так есть какие-то проблемы с метаболизмом.

Контроль холестерина





Тут говорить особо и нечего – больше холестерина, выше шанс развития атеросклероза, ухудшение коронарного кровообращения, ишемическая болезнь со всеми вытекающими последствиями. Так что смело исключайте из рациона продукты, содержащие больше количество липопротеидов низкой плотности – именно от них основной вред.

Контроль артериального давления





В норме оно должно быть 120 на 80. Всё, что стабильно выше чем 140/90 – уже гипертония. А значит повышенная нагрузка на сердце и сосуды. Сердце изнашивается быстрее, ранняя смерть становится ближе. Так что имеет смысл периодически проверять своё давление и, если есть такая склонность, то избегать всего, что может его повысить – кофеина, алкоголя, стрессовых ситуаций.

Регулярные физические нагрузки





В принципе, достаточно 150 минут анаэробных нагрузок в неделю. К ним относится бег, быстрая ходьба, плаванье, умеренный физический труд. Даже этого уже будет достаточно, чтобы поддерживать организм в тонусе и укрепить сердце. А если к этому добавить ещё и какие-нибудь силовые нагрузки, то получится ещё и состояние сосудов улучшить. А именно это и нужно для профилактики большинства проблем.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин рекомендуют вам больше внимания уделять правильному питанию. Фактически, этот пункт вполне может заменить большинство вышеназванных. Но вот какое питание правильное конкретно для вас? А вот с этим всё намного сложнее и без экспериментов, увы, ничего не узнать.

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