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Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек


Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек

И вот тут сразу уточнение – «правильного» не обязательно означает «здорового» в классическом понимании этого слова. Дело в том, что у каждого из нас есть особый стиль жизни, который идеально подходит под его особенности и потребности. Но некоторым рекомендациям всё же имеет смысл следовать всем. Именно о них вам сейчас Joinfo.ua и расскажет.


Отказ от курения



Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек

Тут вообще никаких вопросов быть не должно. Любой адекватный образ жизни подразумевает отказ от того, что конкретно тебя убивает даже в малом количестве. И курение – как раз такая вещь. А вот электронные сигареты – совсем другое дело. Эффект похожий, но угрозы для здоровья практически нет. Так что имеет смысл постепенно переходить на них. Хотя там свои сложности с потенциальной опасностью глицерина, неправильно подобранными концентрациями веществ и прочими тонкостями.


Контроль веса



Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек

Больший вес – большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Да и ожирение практически всегда сопровождается различными патологиями обмена веществ, которые также заметно влияют на сердце. Клинически доказана прямая зависимость между риском смерти от ишемической болезни сердца и ожирением. Поэтому возьмите за правило периодически взвешиваться и высчитывать индекс массы тела. И да, просто небольшой лишний вес особого эффекта на здоровье не оказывает.


Правильная диета



Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек

Для каждого, понятное дело, своя. Но если вы реально хотите укрепить своё сердце, то обратите внимание на диету средиземноморскую. Морепродукты, много фруктов и овощей, птица, бобовые и всё в этом же духе. Тут ещё и статистика на помощь приходит, поскольку есть конкретные данные, свидетельствующие о том, что у жителей Греции, Испании и Италии куда меньше проблем с сердцем и лишним весом, чем у других европейцев.


Контроль уровня сахара в крови



Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек

Нарушения обмена глюкозы могут вызывать диабет. Который практически всегда провоцирует ожирение. Ухудшает состояние сосудов и вообще, крайне негативно влияет на коронарное кровообращение. Так что рекомендации уменьшить количество быстрых углеводов в рационе имеет смысл, особенно если у вас и так есть какие-то проблемы с метаболизмом.


Контроль холестерина



Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек

Тут говорить особо и нечего – больше холестерина, выше шанс развития атеросклероза, ухудшение коронарного кровообращения, ишемическая болезнь со всеми вытекающими последствиями. Так что смело исключайте из рациона продукты, содержащие больше количество липопротеидов низкой плотности – именно от них основной вред.


Контроль артериального давления



Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек

В норме оно должно быть 120 на 80. Всё, что стабильно выше чем 140/90 – уже гипертония. А значит повышенная нагрузка на сердце и сосуды. Сердце изнашивается быстрее, ранняя смерть становится ближе. Так что имеет смысл периодически проверять своё давление и, если есть такая склонность, то избегать всего, что может его повысить – кофеина, алкоголя, стрессовых ситуаций.


Регулярные физические нагрузки



Здоровое сердце в любом возрасте: ТОП-7 полезных привычек

В принципе, достаточно 150 минут анаэробных нагрузок в неделю. К ним относится бег, быстрая ходьба, плаванье, умеренный физический труд. Даже этого уже будет достаточно, чтобы поддерживать организм в тонусе и укрепить сердце. А если к этому добавить ещё и какие-нибудь силовые нагрузки, то получится ещё и состояние сосудов улучшить. А именно это и нужно для профилактики большинства проблем.


Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин рекомендуют вам больше внимания уделять правильному питанию. Фактически, этот пункт вполне может заменить большинство вышеназванных. Но вот какое питание правильное конкретно для вас? А вот с этим всё намного сложнее и без экспериментов, увы, ничего не узнать.


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