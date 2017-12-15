Авторизация
 
  • 01:04 – В столице стартовал фестиваль «Новое британское кино» 
  • 00:41 – На берегу реки в Иркутском районе нашли расчлененное тело мужчины‍ 
  • 00:41 – Активный зимний отдых как отличный метод укрепить здоровье 
  • 00:40 – В 2016 году Google внес 1600 изменений в поиск 


Активный зимний отдых как отличный метод укрепить здоровье


Активный зимний отдых как отличный метод укрепить здоровье

Вид зимнего активного отдыха сможет выбрать любой человек вне зависимости от возраста, физподготовки и финансовых возможностей. Главное – это желание, передает Joinfo.ua.


Три вида активного отдыха


Самый популярный вид активного – это катание на коньках. Наверняка в каждом городе с приходом холодов, начинает работать ледовый каток. Это отличный повод развлечься как следует большой компанией и заодно привести все тело в тонус. Доказано, что именно этот вид спорта пробуждает в человеческом организме гормоны счастья под названием эндорфины.



Активный зимний отдых как отличный метод укрепить здоровье

Катание на лыжах, как еще один вид активного отдыха. Катание на лыжах полезно не только для здоровья, но и для души. Выехать за пределы города и подышать свежим морозным воздухом – что может быть лучше? Известно, что во время лыжных прогулок организм освобождается от шлаков и токсинов, укрепляется нервная система и иммунитет.



Активный зимний отдых как отличный метод укрепить здоровье

Хотим отметить, что эти два вида отдыха не нуждаются в специальных навыках у человека. Ведь ататься на коньках и на лыжах сможет даже новичок.


Если вы хотите усложнить задачу – милости просим на сноуборд. Катание на «Доске» отлично развивает вестибулярный аппарат и прорабатывает практически все мышцы тела. Не забудьте взять несколько уроков у опытного инструктора или не менее опытных друзей.



Активный зимний отдых как отличный метод укрепить здоровье

Самое важное – это ни в коем случае не забывать о технике безопасности. Не торопитесь как можно быстрее получить новые навыки, это поможет вам избежать травм. Помните, что вы вышли зимой на улицу для того, чтобы поднять себе настроение и укрепить иммунитет.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам узнать какие виды спорта дарят долголетие.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302898-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7471
+0.00%
82.4794
+0.72%
1.1880
+0.74%
0.2082
+0.10%