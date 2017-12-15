Активный зимний отдых как отличный метод укрепить здоровье





Вид зимнего активного отдыха сможет выбрать любой человек вне зависимости от возраста, физподготовки и финансовых возможностей. Главное – это желание, передает Joinfo.ua.

Три вида активного отдыха

Самый популярный вид активного – это катание на коньках. Наверняка в каждом городе с приходом холодов, начинает работать ледовый каток. Это отличный повод развлечься как следует большой компанией и заодно привести все тело в тонус. Доказано, что именно этот вид спорта пробуждает в человеческом организме гормоны счастья под названием эндорфины.





Катание на лыжах, как еще один вид активного отдыха. Катание на лыжах полезно не только для здоровья, но и для души. Выехать за пределы города и подышать свежим морозным воздухом – что может быть лучше? Известно, что во время лыжных прогулок организм освобождается от шлаков и токсинов, укрепляется нервная система и иммунитет.





Хотим отметить, что эти два вида отдыха не нуждаются в специальных навыках у человека. Ведь ататься на коньках и на лыжах сможет даже новичок.

Если вы хотите усложнить задачу – милости просим на сноуборд. Катание на «Доске» отлично развивает вестибулярный аппарат и прорабатывает практически все мышцы тела. Не забудьте взять несколько уроков у опытного инструктора или не менее опытных друзей.





Самое важное – это ни в коем случае не забывать о технике безопасности. Не торопитесь как можно быстрее получить новые навыки, это поможет вам избежать травм. Помните, что вы вышли зимой на улицу для того, чтобы поднять себе настроение и укрепить иммунитет.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам узнать какие виды спорта дарят долголетие.

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