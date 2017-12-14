Авторизация
 
  • 20:10 – Более 80% людей "сидят" в телефоне перед сном – опрос 
  • 20:09 – В Петербурге прозвучит "Реквием" Верди в память о Хворостовском 
  • 20:09 – В Казахстане объявили большого пестрого дятла птицей 2018 года 
  • 20:08 – Кадыров: В Чечне изучению чеченского и русского языков уделяется одинаковое внимание 


Более 80% людей "сидят" в телефоне перед сном – опрос


Более 80% людей "сидят" в телефоне перед сном – опрос

Ученые США из исследовательского центра Deloitte считают, что использование смартфонов перед сном может привести к мировому кризису в области здравоохранения, передает Joinfo.ua.


Необнадеживающие данные среди опрашиваемых резидентов


Исследовательским центром был проведен опрос среди 2 тысяч человек, возраст которых составил от 18 до 75 лет. Как оказалось, 81% опрошенных людей тратят еще минимум один час на просмотр новостей в своих гаджетах в то время, когда они находятся в кровати.



Более 80% людей "сидят" в телефоне перед сном – опрос

66% заявили, что время, которое они уделяют своим гаджетам перед сном, составляет полчаса. 35% опрошенных уделяют всего лишь 5 минут времени своему смартфону перед сном. И только 14% респондентов заявили, что пользуются гаджетами до тех пор, пока не начнут засыпать.


Ученые обеспокоены такими данными, так как в недавнем опубликованном исследовании было сказано, что свет, который излучают экраны гаджетов, может стать причиной ночного пробуждения и, как следствие, бессонницы.



Более 80% людей "сидят" в телефоне перед сном – опрос

Исследователи считают, что лучше меньше проводить время «сидя» за смартфонами перед сном, и дают рекомендации по этому поводу:


1.
Поставить свой телефон на бесшумный режим и оставить его в другом конце комнаты перед сном – так вам точно не захочется вставать за ним с теплой кровати.
2.
Ложиться спать в одно и то же время, а для пробуждения использовать обычный будильник.
3.
Проведите лучше это время с пользой, например, лучше постоять под теплым душем, нежели следить за жизнью своих знакомых в соцсетях.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что исследователи пришли к выводу, что видеоигры улучшают память и работу мозга у пенсионеров.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302842-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7471
+0.00%
82.4794
+0.72%
1.1880
+0.74%
0.2082
+0.10%