Более 80% людей "сидят" в телефоне перед сном – опрос





Ученые США из исследовательского центра Deloitte считают, что использование смартфонов перед сном может привести к мировому кризису в области здравоохранения, передает Joinfo.ua.

Необнадеживающие данные среди опрашиваемых резидентов

Исследовательским центром был проведен опрос среди 2 тысяч человек, возраст которых составил от 18 до 75 лет. Как оказалось, 81% опрошенных людей тратят еще минимум один час на просмотр новостей в своих гаджетах в то время, когда они находятся в кровати.





66% заявили, что время, которое они уделяют своим гаджетам перед сном, составляет полчаса. 35% опрошенных уделяют всего лишь 5 минут времени своему смартфону перед сном. И только 14% респондентов заявили, что пользуются гаджетами до тех пор, пока не начнут засыпать.

Ученые обеспокоены такими данными, так как в недавнем опубликованном исследовании было сказано, что свет, который излучают экраны гаджетов, может стать причиной ночного пробуждения и, как следствие, бессонницы.





Исследователи считают, что лучше меньше проводить время «сидя» за смартфонами перед сном, и дают рекомендации по этому поводу:

1.

Поставить свой телефон на бесшумный режим и оставить его в другом конце комнаты перед сном – так вам точно не захочется вставать за ним с теплой кровати.

2.

Ложиться спать в одно и то же время, а для пробуждения использовать обычный будильник.

3.

Проведите лучше это время с пользой, например, лучше постоять под теплым душем, нежели следить за жизнью своих знакомых в соцсетях.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что исследователи пришли к выводу, что видеоигры улучшают память и работу мозга у пенсионеров.

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