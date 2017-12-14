Ученые нашли новый способ борьбы с ожирением





Ученые из нью-йоркского Университета, выявили, что если стимулировать нейроны, которые расположены в перегородочном комплексе, искусственным образом, то снизится уровень аппетита, передает Joinfo.ua.

Препарат-нейролептик способен снизить аппетит вдвое





Они отметили, что и животные, и люди, склонны употреблять пищу даже в то время, когда они не голодны. Это поведение является эмоциональным и при нем задействованы перегородочные ядра — структуры лимбической системы, которая принимает участие в регуляции функций внутренних органов, обоняния, эмоций, сна и бодрствования. Она также играет роль в обработке сигналов, связанных со стрессом и агрессией.

В исследованиях принимали участие мыши, в организм которых вводили препарат-нейролептик клозапин-N-оксид, который способствовал активации нейронов перегородочных ядер. Было показано, что нервные клетки при возбуждении выделяли глутамат.





В результате проведенного опыта, грызуны стали меньше потреблять еды в два раза, чем те, которые не получили нейролептик. При том уточняется, что прием препарата не вызвал никаких побочных эффектов.

Учены выразили надежду, что этот способ поможет в борьбе с человеческим ожирением.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что существует 9 стран, в которых полнота считается эталоном красоты.



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