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Ученые нашли новый способ борьбы с ожирением


Ученые нашли новый способ борьбы с ожирением

Ученые из нью-йоркского Университета, выявили, что если стимулировать нейроны, которые расположены в перегородочном комплексе, искусственным образом, то снизится уровень аппетита, передает Joinfo.ua.


Препарат-нейролептик способен снизить аппетит вдвое



Ученые нашли новый способ борьбы с ожирением

Они отметили, что и животные, и люди, склонны употреблять пищу даже в то время, когда они не голодны. Это поведение является эмоциональным и при нем задействованы перегородочные ядра — структуры лимбической системы, которая принимает участие в регуляции функций внутренних органов, обоняния, эмоций, сна и бодрствования. Она также играет роль в обработке сигналов, связанных со стрессом и агрессией.


В исследованиях принимали участие мыши, в организм которых вводили препарат-нейролептик клозапин-N-оксид, который способствовал активации нейронов перегородочных ядер. Было показано, что нервные клетки при возбуждении выделяли глутамат.



Ученые нашли новый способ борьбы с ожирением

В результате проведенного опыта, грызуны стали меньше потреблять еды в два раза, чем те, которые не получили нейролептик. При том уточняется, что прием препарата не вызвал никаких побочных эффектов.


Учены выразили надежду, что этот способ поможет в борьбе с человеческим ожирением.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что существует 9 стран, в которых полнота считается эталоном красоты.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302834-news.html
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