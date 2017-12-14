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Видеоигры улучшают память и работу мозга у пенсионеров – ученые


Видеоигры улучшают память и работу мозга у пенсионеров – ученые

Ученые советуют пенсионерам начинать увлекаться видеоиграми, так как они улучшают память и работу мозга в целом, передает Joinfo.ua.


Эксперимент над тремя группами пенсионеров


В ходе проведенного эксперимента ученые взяли группу пожилых людей из 33 человек, и разделили ее на три равных группы: одна из них играла в видеоигру Super Mario, другая – на фортепиано, а третья ничего не делала.



Видеоигры улучшают память и работу мозга у пенсионеров – ученые

Возраст испытуемых составлял от 55до 75 лет.


Благодаря проведенным исследованиям, ученые из Монреальского университета выяснили, что люди, играющие в видеоигры, имели прогресс в области улучшения памяти и работы мозга в целом. Они измеряли несколько раз количество серого вещества в нескольких областях мозга: в гиппокампе (память), дорсолатеральной префронтальной коре (принятие решений и планирование) и мозжечке (координация и равновесие).



Видеоигры улучшают память и работу мозга у пенсионеров – ученые

Как оказалось, у людей, игравших в Super Mario, увеличилось количество серого вещества в гиппокампе и улучшилась память. Те, кто играл на фортепиано, стали лучше планировать и принимать решения, а вот у тех, кто ничего не делал, уменьшилось количество серого вещества во всех областях.


Исследование проводилось в течение шести месяцев, а его результаты были опубликованы в научном исследовательском журнале.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что по мнению ученых после 40 тяжелее терять вес. В нашей статье вы прочтете почему.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302800-news.html
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