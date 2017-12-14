Сидеть со скрещенными ногами опасно для здоровья – ученые





Многие люди привыкли скрещивать ноги, сидя за столом, в офисе или просто на скамейке в парке. Они делают это неосознанно, и, возможно, не знают, насколько эта поза вредна для здоровья. В чем таится опасность, рассказывает Joinfo.ua.

Скрещивание ног вызывает боль в спине





Когда вы сидите, положа ногу на ногу, ваше тело находится в боковом положении, что приводит к изгибу одной из ваших тазовых костей. Поскольку таз является основой, поддерживающей позвоночник, это положение оказывает чрезмерное давление на спину и шею.

Опасность варикоза

Эта поза также увеличивает давление в венах, которые отвечают за доставку крови к сердцу. Давление одной ноги на другую препятствует кровообращению и может привести к ослаблению вен в ногах, что в будущем может привести к варикозному расширению вен.

Может повыситься давление





Сидя в таком положении, вы увеличиваете сопротивление кровотока. В результате ваше тело отреагирует повышением давления. Вы не почувствуете никаких симптомов, но если это происходит постоянно, повышенное кровяное давление может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем.

Страдает нервная система

Скрещенные ноги влияют не только на кровоснабжение сердца, но также и на нервную систему. Положенная нога на ногу прижимает главный нерв, который проходит под коленом. Давление может вызвать онемение и временный паралич некоторых мышц ног.

Совет экспертов:





Если сидеть со скрещенными ногами – ваша любимая поза, эксперты рекомендуют контролировать, чтобы в одном положении ваши ноги не находились дольше 10-15 минут. Берегите себя и будьте здоровы!

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, распознать характер человека и его сокровенные мысли можно по позе во время сидения.

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