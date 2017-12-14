Магнитные бури сегодня: прогноз на 14 декабря

14 декабря в течение дня прогнозируют всего лишь небольшие геомагнитные возмущения. Подобные возмущения геомагнитного поля, вероятно, никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей, передает Joinfo.ua. Не забудьте посмотреть интеллектуальный гороскоп.
Вероятность магнитных бурь – 3%;
Скорость солнечного ветра – 490,7 километра в секунду;
плотность – 8,4 протона на сантиметр кубический.
Число солнечных пятен – 2691.
Будьте здоровы и следите за прогнозом магнитных бурь, дабы никакие изменения космической погоды не застали вас врасплох.
Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает, что синоптики рассказали, в какие дни магнитные бури будут особенно сильны, и когда следует быть особенно осторожными в декабре 2017.