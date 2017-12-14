Магнитные бури сегодня: прогноз на 14 декабря





14 декабря в течение дня прогнозируют всего лишь небольшие геомагнитные возмущения. Подобные возмущения геомагнитного поля, вероятно, никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей, передает Joinfo.ua. Не забудьте посмотреть интеллектуальный гороскоп.

Солнечная активность 14 декабря:

Вероятность магнитных бурь – 3%;

Скорость солнечного ветра – 490,7 километра в секунду;

плотность – 8,4 протона на сантиметр кубический.



Число солнечных пятен – 2691.





Будьте здоровы и следите за прогнозом магнитных бурь, дабы никакие изменения космической погоды не застали вас врасплох.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает, что синоптики рассказали, в какие дни магнитные бури будут особенно сильны, и когда следует быть особенно осторожными в декабре 2017.

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