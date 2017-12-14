Гисметео Украина: погода на 14 декабря – дождь и солнце на территории страны





Ранее мы сообщали о том, что вскоре несколько стран Европы накроют снегопады и сильные ветра, вызванные предстоящей циклонической депрессией. А о чем нам говорит Гисметео Украина на 14 декабря, расскажет Joinfo.ua, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Запад

На Западе Украины на удивление тепло, относительно тепло, конечно. Здесь ночью ожидается 0…+2, днем +3…+5. И днем, и ночью будет идти дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.

Север

Ночью на Севере осадков ожидаются дожди, температура воздуха 0…+2. Днем – +2…+4 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.

Восток

В восточной части Украины чувствуется наступление весны, несмотря на календарные даты. Ночью температура воздуха достигнет отметки +6. Температура воздуха +7…+9. Весь день будет идти дождь. Ветер южный, 5-10 м/с.







Юг

Так же, как и на Востоке, жителей южной части страны ожидает солнечная погода. Без осадков. Столбик термометра ночью поднимется до +7, а днем до +10 градусов тепла. Ветер южный, 5-10 м/с.

Центр

Синоптики не прогнозируют осадки в центральном регионе Украины. Ночью ожидается 0…+2, днем +2…+4. Ветер южный, 5-10 м/с.

Киев

В Киеве синоптики обещают облачность. Температура воздуха ночная будет колебаться от -1 до +1, днем – от +1 до +3. Ветер северный, 5-10 м/с.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко, несмотря на холода, желает каждому тепла и солнца в душе. И напоминает о зимних секретах красоты, которые помогут сохранить молодость.

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