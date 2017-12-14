



Сегодня будьте осторожны – день несет эмоциональную нестабильность, а вместе с ней – возможность переутомления, стресса, гипертонии, обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.

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Гороскоп здоровья на 14 декабря 2017 года

Овен. Сведите к минимуму сегодня жареное, соленое и сладкое. Налегайте лучше на свежие овощи.

Телец. Уделите внимание физической активности. Сделайте зарядку утром, а в течение дня старайтесь больше двигаться.

Близнецы. Сегодня будут полезны водные процедуры. Если есть возможность, сходите в бассейн.

Рак. Проведите этот день в веселой компании на свежем воздухе. Это позволит укрепить иммунитет и поднимет настроение.

Лев. Берегите сегодня свое самочувствие, избегайте стрессовых ситуаций.

Дева. Отличный день для проведения различных косметических процедур.

Весы. Все болезни от нервов. Так что поберегите свою нервную систему, будьте спокойны и не предавайтесь унынию.



Скорпион. Сегодня следовало бы заняться чисткой организма от шлаков. Но без рекомендаций врача не стоит, вы можете себе навредить.

Стрелец. Если вы почувствовали себя плохо, это не значит, что надо переживать и расстраиваться. Ваш врач назначит лечение и вы очень скоро выздоровеете.

Козерог. Чтобы избежать треволнений и авралов, не забывайте про режим труда и отдыха.

Водолей. Работая за компьютером делайте перерывы каждые два часа.

Рыбы. Устройте себе сегодня день «легкой» пищи. Кисломолочные продукты и свежие овощи – лучший вариант разгрузочного дня на сегодня.

Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.

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Будьте здоровы!

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