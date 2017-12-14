Гороскоп самых-самых: в чем преуспели разные знаки Зодиака





И, как считают астрологи, это зависит не только от врождённых талантов, но и от даты рождения. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам, в чём именно знаки Зодиака являются самыми-самыми.

Овен

Самый притягательный знак Зодиака. Неиссякаемая энергия Овна не может не привлекать всеобщее внимание. И тут даже пол не важен – активные и энергичные девушки привлекают парней куда сильнее, чем милые и скромные. А у Овнов ещё харизма при этом немалая обычно есть.

Телец





Самый добрый знак Зодиака. Скажем так, Тельцы предпочитают не лезть в конфликты, поскольку это их очень сильно раздражает. И горе вам, если вы увидите обозлённого Тельца – от его гнева не спастись. Но в остальное время это очень милые и добрые люди, склонные к бескорыстным поступкам даже несмотря на свою скупость и приземлённость.

Близнецы

Самый везучий знак Зодиака. Близнецы умеют оказаться в нужное время в нужном месте. Конечно, во многом это объясняется тем, что они хватаются абсолютно за всё, что им жизнь преподносит, но благодаря этому счастливых возможностей они уж точно не упустят.

Рак





Самый семейный знак Зодиака. Все основные ценности Раков ориентированы именно на создание крепкой семьи. Так что если вы хотите крепких отношений – вы знаете кого искать. Если, конечно, сможете выдержать многочисленные психологические особенности этого знака Зодиака.

Лев

Самый эгоистичный знак Зодиака. Какая неожиданность, не так ли? К счастью, львиный эгоцентризм весьма щедрый и обаятельный. Ведь если рядом не будет никакой свиты – то кто будет Львом восхищаться? Так что окружающим регулярно перепадают многочисленные бонусы.

Дева

Самый верный знак Зодиака. Потому что если Девы что-то выбирают, то это означает, что они тщательно взвесили все варианты, долго думали, выстроили строгую теорию и пришли к выводу, что их выбор будет единственно правильным. А если так, то какая речь вообще может идти о неверности?

Весы





Самый общительный знак Зодиака. Точнее тот знак Зодиака, который и сам хочет общаться, и с которым с радостью взаимодействуют все остальные. Весы – замечательный собеседник, который найдёт общий язык с кем-угодно. А вот в одиночестве им весьма тяжко живётся.

Скорпион

Самый коварный знак Зодиака. Кто бы сомневался. Как вообще можно подумать о коварстве человека, который одновременно и эгоист, и умелый манипулятор, и активный участник практические всех интересных событий, происходящих в социуме.

Стрелец

Самый красивый знак Зодиака. Уникальное сочетание оптимизма, энергии и неплохих внешних данных делают Стрельцов привлекательными в глазах практически любого человека. Более того, Стрельцы это знают и активно используют в своих личных целях.

Козерог





В принципе, не так уж сложно узнать, что люди думают на самом деле. Вот только Козерогов это не касается. Это настоящий кошмар любого психотерапевта – добраться до закрытых где-то в глубине души комплексов и проблем практически нереально. Но Козерогам это даже не сильно мешает жить.

Водолей

Самый гениальный знак Зодиака. Вам нужно необычное решение проблемы? Идите к Водолею. Нужно решить задачу, которая даже теоретически не решается – идите к Водолею. У вас есть энергия, задор и деньги, но нет идей – идите к Водолею. Он будет только рад вам помочь и наконец-то воплотить в жизнь свои гениальные планы.

Рыбы

Самый сильный знак Зодиака. Парадоксально, но факт. Когда всё хорошо – Рыбы ноют, что всё не так хорошо, как могло бы быть. Но когда всё плохо и у всех других опускаются руки – Рыбы продолжают сопротивляться, хотя ныть и не прекращают. И за счёт этого всё же выходят победителями.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что свои таланты можно и нужно развивать. Любой может стать «самым-самым», если приложит для этого необходимые усилия. А уж стоит ли это того – каждый решает сам.

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