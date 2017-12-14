Гороскоп на сегодня: 14 декабря 2017 года





Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.

Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 14 декабря 2017 года, и как пройдет этот день.

Общий гороскоп на 14 декабря 2017 года

14 декабря Луна находится фазе: убывающая Луна, до 04:10 25 лунный день, далее – 26 лунный день согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Скорпион.

Что это означает?

Это время принятия ответственных решений. Холодная голова и наполненное духовными эмоциями сердце как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от малозначимого.

Удачными будут любые начинания. Можно смело разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, с которыми удастся справиться без особых усилий.

Для того, чтобы сформировать полную картину дня 14 декабря, рекомендуем также подробно ознакомиться с гороскопом здоровья на этот день.

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Точный гороскоп на 14 декабря 2017 года для каждого Знака Зодиака

Овен. Вас ждет прекрасный и удачный день, не обращайте внимания на мелкие неурядицы.

Телец. Не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также недоразумениями с окружающими.

Близнецы. Старайтесь сегодня держать ситуацию под контролем, чтобы не упустить важный момент, который может все испортить.

Рак. Не стоит усложнять себе жизнь. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта.

Лев. Вас ждет один из самых удачных дней в этом году. Сегодня вы можете решить массу проблем и заложить основы счастливого будущего.

Дева. Не откладывайте важные дела на потом. Они имеют тенденцию накапливаться и портить настроение.

Весы. Не пытайтесь сегодня никого рассмешить. Образ грустного клоуна вам не к лицу и не сможет вас украсить.



Скорпион. Уделите внимание своим близким. Они должны чувствовать вашу любовь и заботу, иначе вы рискуете внести разлад в собственную семью.

Стрелец. Принципами поступиться иногда даже полезно, но не всеми и не ради достижения корыстных целей.

Козерог. Сегодня вы можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.

Водолей. Постарайтесь сегодня ничего не разбить и не разрушить. Энергия будет бить ключом, направьте ее в нужное русло.

Рыбы. Постарайтесь взглянуть на жизнь трезво, вы сразу поймете, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания.

Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.

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В этот день родились: футболист Майкл Оуэн, актер Мэттью Мак Налти, предсказатель Мишель Нострадамус, актер Радж Капур.

Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 3, 5, 12, 14, 21, 23 и 30.

Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68 и 77лет.

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