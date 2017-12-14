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Народные приметы: 14 декабря


Народные приметы: 14 декабря

Согласно писаниям Наум жил в 7 веке до Рождества Христова. Его место рождения обозначено в Галилее. О его жизни известно мало, но удивительный факт все же дошел до наших дней. Наум был пророком, рассказывает Joinfo.ua.


В книге, написанной в далеком 663 году после падения Фива, можно многое узнать о его истинном пророчестве Наума. В писании говорится, что вскоре жителям города Ниневия грозит несчастье, так как они ведут грешную жизнь. Так и случилось: город был уничтожен врагами.


По мнению крестьян, пророк Наум был грамотным и умным человеком. Считалось, что он – покровитель науки. Прямое доказательство этого кроется в самом имени Наума:


«Наум наставляет на ум».


Во времена наших предков было принято молиться Науму. Крестьяне просили святого послать им мудрости.


«Не учась, и лаптя не сплетешь».


«Корень ученья горек, да плод его сладок».


«Голова без ума, что фонарь без свечи».


Уважайте и чтите народные приметы и обычаи наших предков. Вам также будет любопытно ознакомиться с денежным календарем на декабрь 2017 года.


Именинники 14 декабря: Дмитрий, Наум, Порфирий.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302665-news.html
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