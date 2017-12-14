Малина и ее 10 волшебных свойств: необыкновенная польза чудо-ягоды

А всё из-за её высочайшей пользы для организма. О котором сначала наши предки догадались интуитивно, поэтому и начали данную ягоду культивировать, причём чуть ли не одной и первых. А потом и химические исследования подтвердили, что таки да, в малине очень много чего полезного есть. И именно об этом вам сейчас и расскажет Joinfo.ua.
Полезные свойства
- Содержит салициловую кислоту – мощное натуральное противовоспалительное средство, основной компонент того же аспирина.
- Содержит много различных витаминов – А, РР, В2, Е. Не говоря уж о различных фруктовых кислотах, флавоноидах и прочих полезных компонентах.
- Содержит медь в удобной для усвоения форме. А такая медь, как известно, служит компонентов многих средств, являющихся эффективными антидепрессантами. Поэтому и при депрессии малиновое варенье помогает. Главное – не злоупотреблять.
- Содержит железо. Не так много, как хотелось бы, но достаточно для того, чтобы положительно влиять на кроветворение.
- Содержит витамин С. 26.2 мг на 100 грамм. Неплохо.
- Содержит фолиевую кислоту. 21 мкг на 100 грамм. А фолиевая кислота, напоминаю, необходима для нормального функционирования кровеносной и иммунной системы.
- Обладает мочегонным эффектом (у плодов чуть слабее, у сока листьев чуть сильнее), поэтому помогает при отёках и различных проблемах с почками. Отсюда и противопоказание – про почечной недостаточности малину нельзя употреблять.
- Содержит дубильные вещества, поэтому полезна при гастрите, других проблемах с желудком и кишечником, а также при воспалительных процессах в горле.
- В отличие от аспирина, не вызывает обострения язвы желудка. Скорее даже наоборот, помогает с ней бороться.
- Содержит достаточно углеводов, правда, в форме фруктозы. Что в сочетание с различными фруктовыми кислотами, делает её ещё и вкусной в придачу к полезности.
Как применять
Самый простой вариант – малиновое варенье в чай. Всё, эффект, вкус, польза – всё есть. Ну для верности можно лимончика добавить – лишний витамин С не повредит.
Есть и альтернативные варианты. 2 части плодов малины, 2 части сушеной мать-и-мачехи, 1 часть душицы. На 2 столовые ложки такой смеси надо 2 стакана кипятка, после чего всё это прокипятить минут 10, процедить и немного охладить. Помогает и от простуды, и от болей в горле, и от ряда других проблем.
Также подойдет следующий рецепт. Стакан ягод малины погружается в литр воды, варится минут 10 а потом ещё 20 настаивается и остывает. Такой себе компотик получается. Пить на ночь при простуде, по одному стакану.
Некоторые используют малину в качестве профилактики и лечения угревой сыпи. Звучит странно, но это помогает. 1 часть сока из листьев (важный момент) на 4 части сливочного масла. Смазывать этой смесью проблемные участки 2 раза в день. Эффект станет заметен довольно быстро.
Команда Joinfo.ua и журналист Артем Костин напоминают вам, что каким бы полезным ни было то или иное народное средство, рассматривать его в качестве единственного средства лечения нельзя. Только как вспомогательное средство, да и то, после одобрения лечащего врача.
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