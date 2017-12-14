Малина и ее 10 волшебных свойств: необыкновенная польза чудо-ягоды





А всё из-за её высочайшей пользы для организма. О котором сначала наши предки догадались интуитивно, поэтому и начали данную ягоду культивировать, причём чуть ли не одной и первых. А потом и химические исследования подтвердили, что таки да, в малине очень много чего полезного есть. И именно об этом вам сейчас и расскажет Joinfo.ua.

Полезные свойства



Содержит салициловую кислоту – мощное натуральное противовоспалительное средство, основной компонент того же аспирина.



Содержит много различных витаминов – А, РР, В2, Е. Не говоря уж о различных фруктовых кислотах, флавоноидах и прочих полезных компонентах.



Содержит медь в удобной для усвоения форме. А такая медь, как известно, служит компонентов многих средств, являющихся эффективными антидепрессантами. Поэтому и при депрессии малиновое варенье помогает. Главное – не злоупотреблять.



Содержит железо. Не так много, как хотелось бы, но достаточно для того, чтобы положительно влиять на кроветворение.



Содержит витамин С. 26.2 мг на 100 грамм. Неплохо.



Содержит фолиевую кислоту. 21 мкг на 100 грамм. А фолиевая кислота, напоминаю, необходима для нормального функционирования кровеносной и иммунной системы.



Обладает мочегонным эффектом (у плодов чуть слабее, у сока листьев чуть сильнее), поэтому помогает при отёках и различных проблемах с почками. Отсюда и противопоказание – про почечной недостаточности малину нельзя употреблять.



Содержит дубильные вещества, поэтому полезна при гастрите, других проблемах с желудком и кишечником, а также при воспалительных процессах в горле.



В отличие от аспирина, не вызывает обострения язвы желудка. Скорее даже наоборот, помогает с ней бороться.



Содержит достаточно углеводов, правда, в форме фруктозы. Что в сочетание с различными фруктовыми кислотами, делает её ещё и вкусной в придачу к полезности.











Как применять

Самый простой вариант – малиновое варенье в чай. Всё, эффект, вкус, польза – всё есть. Ну для верности можно лимончика добавить – лишний витамин С не повредит.

Есть и альтернативные варианты. 2 части плодов малины, 2 части сушеной мать-и-мачехи, 1 часть душицы. На 2 столовые ложки такой смеси надо 2 стакана кипятка, после чего всё это прокипятить минут 10, процедить и немного охладить. Помогает и от простуды, и от болей в горле, и от ряда других проблем.





Также подойдет следующий рецепт. Стакан ягод малины погружается в литр воды, варится минут 10 а потом ещё 20 настаивается и остывает. Такой себе компотик получается. Пить на ночь при простуде, по одному стакану.

Некоторые используют малину в качестве профилактики и лечения угревой сыпи. Звучит странно, но это помогает. 1 часть сока из листьев (важный момент) на 4 части сливочного масла. Смазывать этой смесью проблемные участки 2 раза в день. Эффект станет заметен довольно быстро.

Команда Joinfo.ua и журналист Артем Костин напоминают вам, что каким бы полезным ни было то или иное народное средство, рассматривать его в качестве единственного средства лечения нельзя. Только как вспомогательное средство, да и то, после одобрения лечащего врача.

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