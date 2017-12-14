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Малина и ее 10 волшебных свойств: необыкновенная польза чудо-ягоды


Малина и ее 10 волшебных свойств: необыкновенная польза чудо-ягоды

А всё из-за её высочайшей пользы для организма. О котором сначала наши предки догадались интуитивно, поэтому и начали данную ягоду культивировать, причём чуть ли не одной и первых. А потом и химические исследования подтвердили, что таки да, в малине очень много чего полезного есть. И именно об этом вам сейчас и расскажет Joinfo.ua.


Полезные свойства



  • Содержит салициловую кислоту – мощное натуральное противовоспалительное средство, основной компонент того же аспирина.

  • Содержит много различных витаминов – А, РР, В2, Е. Не говоря уж о различных фруктовых кислотах, флавоноидах и прочих полезных компонентах.

  • Содержит медь в удобной для усвоения форме. А такая медь, как известно, служит компонентов многих средств, являющихся эффективными антидепрессантами. Поэтому и при депрессии малиновое варенье помогает. Главное – не злоупотреблять.

  • Содержит железо. Не так много, как хотелось бы, но достаточно для того, чтобы положительно влиять на кроветворение.

  • Содержит витамин С. 26.2 мг на 100 грамм. Неплохо.

  • Содержит фолиевую кислоту. 21 мкг на 100 грамм. А фолиевая кислота, напоминаю, необходима для нормального функционирования кровеносной и иммунной системы.

  • Обладает мочегонным эффектом (у плодов чуть слабее, у сока листьев чуть сильнее), поэтому помогает при отёках и различных проблемах с почками. Отсюда и противопоказание – про почечной недостаточности малину нельзя употреблять.

  • Содержит дубильные вещества, поэтому полезна при гастрите, других проблемах с желудком и кишечником, а также при воспалительных процессах в горле.

  • В отличие от аспирина, не вызывает обострения язвы желудка. Скорее даже наоборот, помогает с ней бороться.

  • Содержит достаточно углеводов, правда, в форме фруктозы. Что в сочетание с различными фруктовыми кислотами, делает её ещё и вкусной в придачу к полезности.

    Малина и ее 10 волшебных свойств: необыкновенная польза чудо-ягоды




Как применять


Самый простой вариант – малиновое варенье в чай. Всё, эффект, вкус, польза – всё есть. Ну для верности можно лимончика добавить – лишний витамин С не повредит.


Есть и альтернативные варианты. 2 части плодов малины, 2 части сушеной мать-и-мачехи, 1 часть душицы. На 2 столовые ложки такой смеси надо 2 стакана кипятка, после чего всё это прокипятить минут 10, процедить и немного охладить. Помогает и от простуды, и от болей в горле, и от ряда других проблем.



Малина и ее 10 волшебных свойств: необыкновенная польза чудо-ягоды

Также подойдет следующий рецепт. Стакан ягод малины погружается в литр воды, варится минут 10 а потом ещё 20 настаивается и остывает. Такой себе компотик получается. Пить на ночь при простуде, по одному стакану.


Некоторые используют малину в качестве профилактики и лечения угревой сыпи. Звучит странно, но это помогает. 1 часть сока из листьев (важный момент) на 4 части сливочного масла. Смазывать этой смесью проблемные участки 2 раза в день. Эффект станет заметен довольно быстро.


Команда Joinfo.ua и журналист Артем Костин напоминают вам, что каким бы полезным ни было то или иное народное средство, рассматривать его в качестве единственного средства лечения нельзя. Только как вспомогательное средство, да и то, после одобрения лечащего врача.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302664-news.html
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