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"Потусторонние силы" пугающие людей по ночам оказались банальным параличом сна – ученые


"Потусторонние силы" пугающие людей по ночам оказались банальным параличом сна – ученые

Особенно часто о ночных встречах с "потусторонними силами" рассказывают пожилые люди. По их словам, во время сна к ним приходят таинственные женщины, которые садятся им на грудь и мешают дышать. Недавно это явление с научной точки зрения прокомментировали американские ученые, рассказывает Joinfo.ua.


Что же мешает людям спать по ночам?



"Потусторонние силы" пугающие людей по ночам оказались банальным параличом сна – ученые

Чтобы расставить все точки над і и успокоить буйную фантазию некоторых людей, врачи объяснили, что потустороннее явление, которого так бояться спящие, является ни чем иным, как банальным параличом сна.


По оценкам ученых, около 60 процентов людей в мире хотя бы один раз в жизни испытывали на себе паралич сна, в то время как у около пяти процентов людей это явление повторяется постоянно.


Пояснение ученых



"Потусторонние силы" пугающие людей по ночам оказались банальным параличом сна – ученые

«Когда человека одолевает паралич сна, он бодрствует, но переход между сном и пробуждением не полностью осознан. Многие даже открывают глаза и понимают, что они не могут двигаться. Паралич длится всего несколько секунд или минут и может сопровождаться яркими галлюцинациями. Не удивительно, что многим в этот момент становится действительно страшно», - объясняет профессор Стэнли.


Многие люди на этом этапе слышат или видят призраки или другие угрожающие явления. Некоторые даже чувствуют, что что-то трогает их, сидит на них или вытаскивает их из постели.


Почему возникает паралич сна?



"Потусторонние силы" пугающие людей по ночам оказались банальным параличом сна – ученые

Все, что так или иначе влияет на сон и отдых , может привести к параличу сна – это стресс, смена работы, изменение часовых поясов, употребление наркотиков, болезнь и даже передозировка алкоголем или кофеином.


Чтобы предотвратить такие эпизоды, важно вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом и избегать употребления алкоголя и кофеина непосредственно перед сном.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева желает всем хорошего сна и ознакомиться с интересными фактами, касающихся ночного отдыха.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302560-news.html
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