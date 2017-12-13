"Потусторонние силы" пугающие людей по ночам оказались банальным параличом сна – ученые





Особенно часто о ночных встречах с "потусторонними силами" рассказывают пожилые люди. По их словам, во время сна к ним приходят таинственные женщины, которые садятся им на грудь и мешают дышать. Недавно это явление с научной точки зрения прокомментировали американские ученые, рассказывает Joinfo.ua.

Что же мешает людям спать по ночам?





Чтобы расставить все точки над і и успокоить буйную фантазию некоторых людей, врачи объяснили, что потустороннее явление, которого так бояться спящие, является ни чем иным, как банальным параличом сна.

По оценкам ученых, около 60 процентов людей в мире хотя бы один раз в жизни испытывали на себе паралич сна, в то время как у около пяти процентов людей это явление повторяется постоянно.

Пояснение ученых





«Когда человека одолевает паралич сна, он бодрствует, но переход между сном и пробуждением не полностью осознан. Многие даже открывают глаза и понимают, что они не могут двигаться. Паралич длится всего несколько секунд или минут и может сопровождаться яркими галлюцинациями. Не удивительно, что многим в этот момент становится действительно страшно», - объясняет профессор Стэнли.

Многие люди на этом этапе слышат или видят призраки или другие угрожающие явления. Некоторые даже чувствуют, что что-то трогает их, сидит на них или вытаскивает их из постели.

Почему возникает паралич сна?





Все, что так или иначе влияет на сон и отдых , может привести к параличу сна – это стресс, смена работы, изменение часовых поясов, употребление наркотиков, болезнь и даже передозировка алкоголем или кофеином.

Чтобы предотвратить такие эпизоды, важно вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом и избегать употребления алкоголя и кофеина непосредственно перед сном.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева желает всем хорошего сна и ознакомиться с интересными фактами, касающихся ночного отдыха.

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