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Долголетие человека зависит от возраста его отца – ученые


Долголетие человека зависит от возраста его отца – ученые

Долголетие человека напрямую зависит от его генетических корней, особенностей внутриутробного развития, образа жизни и многих других факторов. Но одним из секретов долголетия оказался биологический возраст отца, в котором он зачал ребенка, рассказывает Joinfo.ua.


Длина теломеров ребенка зависит от возраста отца


Американские ученые провели исследование, касающееся причин долголетия человека и разбирали, как возраст отцов влияет на здоровье ребенка и его продолжительность жизни.



Долголетие человека зависит от возраста его отца – ученые

В ходе проведенных работ им удалось выяснить, что дети от зрелых отцов имеют шансы прожить жизнь намного длиннее, нежели их сверстники, которые рождены от молодых пап.


В ходе исследовательских работ ученые проанализировали 1200 образцов ДНК взрослых и пожилых мужчин, и собрали некоторые данные об их жизни, включая такой важный фактор, как возраст их отцов.


Открытие ученых оказалось боле чем интересным – они обнаружили, что длина теломеров абсолютно любого человека напрямую зависит от возраста его отца при зачатии. То есть, чем взрослее папа, тем более длинные теломеры у его ребенка.



Долголетие человека зависит от возраста его отца – ученые

Почему так важна длина теломеров?


Теломеры еще имеют такое название, как «хромосомные часы», потому, что именно они находятся в центре биологического старения.


Если теломеры длинные, то это означает биологическую молодость и здоровье человека. С возрастом, теломеры укорачиваются, что и приводит к старению организма. Но долголетие человека зависит от первоначальной длины теломеров. В связи с этим, дети более зрелых отцов имеют больше шансов прожить долгую жизнь. А если еще они будут вести здоровый образ жизни, то наверняка окажутся в списке долгожителей нашей планеты.



Долголетие человека зависит от возраста его отца – ученые

Также ученые выяснили, что долгожителями являются целые династии, у которых принято заводить ребенка уже в зрелом возрасте.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам прочесть статью о десяти самых сложных вопросов детей-почемучек и ответов на них.


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