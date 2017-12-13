Микоз: какие травы способствуют лечению грибковых кожных болезней





К счастью, бороться с микозами вполне реально. Существуют весьма эффективные фунгицидные препараты, которые помогают даже в крайне запущенных случаях. А в более простых можно обойтись и кое-какими народными средствами. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам, какими именно.





Эфирное масло чайного дерева





Вообще, самое неприятное заключается в том, что микозы могут проявляться абсолютно где угодно. И на коже, и на слизистых оболочках, и в желудочно-кишечном тракте, и даже в тканях лёгких, что, кстати, свидетельствует о совсем уж печальном состоянии иммунной системы. Всё это лечится, но довольно долго, поскольку грибки хорошо укореняются в поверхности и чтобы вывести их полностью, придётся приложить немало усилий.

Эффективное средство против грибка ногтей. Хотя помогает и при микозах иной локализации. Важный момент – прежде чем наносить его на ногти, нужно аккуратно удалить их поверхностный слой – только так вы получите гарантию, что препарат проникнет достаточно глубоко и произведёт реальный эффект.

Алоэ





Этому растения приписывают чуть ли не чудодейственные свойства. Однако реальные исследования большинство из них не подтвердили. Тем не менее, в соке алоэ реально содержатся вещества, выступающие эффективными иммуномодуляторами. Тем самым устраняется проблема ослабленного иммунитета – главная причина развития грибковых заболеваний.

Чеснок



Не только укрепляет иммунитет, что доказано исследованиями, но и напрямую уничтожает патогенные грибки. Хорош при микозах практически любой локализации. Главный момент – не переборщите с концентрацией сока в процессе лечения. Особенно если речь идёт о слизистых оболочках.

Экстракт орегано





Это, оказывается, не только хорошая приправа, но и довольно полезная вещь сама по себе. И укрепляет иммунитет, и напрямую уничтожает потенциально опасные грибки. Не так эффективно как чеснок, конечно, но достаточно результативно.

Листья оливкового дерева





Содержат особые маслянистые вещества, которые помогают при микозах, локализированных в желудочно-кишечном тракте. Также немного укрепляют иммунитет. В принципе, с той же задачей справится и обычное оливковое масло, особенно масло холодной выжимки.

Кора дерева Лапачо





То, что в ней содержатся вещества, укрепляющие иммунитет – уже доказанный факт. А вот то, что она тоже способна напрямую устранять опасные грибки – пока только проверяется. В любом случае, есть все основания предполагать, это это средство окажется довольно эффективным для лечения микозов.

Масло кокоса





Не основное средство, а, скорее, вспомогательное. Заметно улучшает функционирование кишечника, немного укрепляет иммунитет. В любом случае, при микозах не повредит.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что самолечение не всегда приносит пользу здоровью. И это касается абсолютно всего – даже в лечении простой простуды можно допустить ряд неприятных ошибок. Чреватых ещё более неприятными последствиями.

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