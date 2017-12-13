



Главная опасность сегодняшнего дня – травмы, так что больше внимательности и поменьше резких движений!

Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.

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Гороскоп здоровья на 13 декабря 2017 года

Овен. Составьте себе меню, которое обеспечит вам сытость и не перегрузит ЖКТ.

Телец. Расслабиться и получить удовольствие от ненавязчивого общения помогут браться наши меньшие. Может пора завести себе четвероного друга?

Близнецы. Умеренные физические нагрузки поддержат работу всего организма и окажут благоприятное воздействие на сердце.

Рак. Сегодня желательно начать день со стаканчика свежевыжатого овощного сока.

Лев. Устройте щадящую очистку кишечника. Например, съешьте тарелочку салата из белокочанной капусты или немного чернослива.

Дева. Стакан простой воды, выпитый до приема пищи, поможет избежать переедания.

Весы. Звезды советуют вам сегодня много ходить пешком. Выйдите на пару остановок раньше из троллейбуса и прогуляйтесь до работы по свежему воздуху.



Скорпион. Будьте осторожны с острыми предметами, не ровен час уколетесь или порежетесь.

Стрелец. Экономно расходуйте запас энергии на весь день, чтобы не истратить все силы на работе, дома они вам тоже понадобятся.

Козерог. Во время лежания на диване перед телевизором вставайте каждый час и делайте небольшую зарядку.

Водолей. Уделите внимание профилактике болезней глаз. Специальная гимнастика и уменьшение количества времени, проведенного за компьютером, вам будут очень полезны.

Рыбы. Возможны болезни горла, старайтесь не пить холодных напитков и не повышать голос на окружающих.

Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.

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Будьте здоровы!

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