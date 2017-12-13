Гороскоп победителей: 4 знака Зодиака которые очень боятся поражений





И это зависит не только от воспитания и событий детства, но и от гороскопа. Увы, некоторые знаки Зодиака категорически не умеют признавать свои ошибки и терпеть поражения. Для них это серьёзный удар по уверенности в себе. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам, какие именно знаки Зодиака этим грешат.

Дева





Настоящие перфекционисты, которые если что-то делают, то стараются сделать это идеально. Поражение для таких людей – удар по самой основе своей личности. Столько труда, столько сил, столько подготовки, а в результате – поражение. Для Дев каждое такое событие – серьёзный удар по самооценке, повергающий их в глубокую депрессию. Более того, Девы скорее поверят в то, что это мир не прав, чем их рассуждения ошибочны, поэтому будут продолжать делать точно так же, в надежде, что досадная ошибка им больше не помешает и это был единичный случай. Увы, их ожидания редко оправдываются.

Козерог





Козероги считают, что если что не получилось – значит это их личная вина. Обстоятельства? Нет, не имеет значения. Конкретные помехи со стороны других? Опять же, не имеет значения. Если бы Козерог был достаточно упорен и последователен – всё это ему бы не помешало. Так, по крайне мере, считает большинство представителей этого знака Зодиака. Поражения они воспринимают тяжело, но активно этого не демонстрируют. Наоборот, рьяно берутся за дело, чтобы восстановить статус-кво. Иногда даже чересчур рьяно. Тут уже сказывается традиционное упрямство, желание добиться своего несмотря ни на что. Сломаются либо грабли, либо голова. Но голова у Козерогов весьма крепкая.

Лев





Эгоцентризм – основа личности Льва. Он во всём самый лучший, самый успешный и самый талантливый. Именно эта уверенность и привлекает к нему людей. Но у реальности на этот счёт немного иное мнение, поэтому Львам приходится регулярно падать в грязь. Увы, на одном «я хочу» далеко не уедешь. Но если некоторые Львы умеют извлекать из этого полезные уроки, то большинство серьёзно разочаровывается в жизни. Именно в жизни, а не в своих способностях. Это окружающий мир несправедлив, а не Лев сделал что-то не так. И новые грабли уже ждут своего часа, зловеще поскрипывая.

Овен





Этот знак Зодиака жить не может без конкуренции. Ощущение того, что он лучше других – чуть ли не главное наслаждение в жизни Овнов. Вот только далеко не всегда получается быть лучшим – всегда кто-то будет проигрывать. И Овны очень тяжело переживают свой проигрыш. К счастью, для них это действует скорее как стимул для дальнейшего самосовершенствования. Вот только до этого Овну приходится провести некоторое время в тоске и депрессии. Непродолжительной, к счастью. А вот систематические поражения – это уже совсем иное дело...

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что любое поражение можно воспринимать как положительный опыт. Ведь жизнь не закончена и будет ещё много шансов взять реванш или реабилитироваться каким-либо иным способом. Главное – верить в это!

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