



Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.

Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 13 декабря 2017 года, и как пройдет этот день.

Общий гороскоп на 13 декабря 2017 года

13 декабря Луна находится в фазе: убывающая Луна, до 03:00 – 24, далее – 25 лунный день, согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Весы.

Что это означает?

Самое время расслабиться после напряженной работы. Начинать что-то новое и глобальное не стоит. Благоприятный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.

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Гороскоп на сегодня: 13 декабря 2017 года

Овен. Избегайте острых вопросов – день склоняет к спорам, и в запале вам вдруг может показаться, что лучшим решением станет разрыв отношений.

Телец. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.

Близнецы. Не стоит слепо следовать всем советам окружающих. Ваша интуиция даст вам куда лучшие рекомендации.

Рак. Не торопите события, все лучшее произойдет тогда, когда для этого настанет время.

Лев. Не мучайтесь чувством вины или другими тягостными мыслями, делайте выводы и живите дальше.

Дева. Этот день принесет вам уважение окружающих, вы заслужите его своей добротой и профессионализмом.

Весы. Не переступайте через свои принципы, даже если вас будут вынуждать. Не теряйте уважение к себе самому.

Скорпион. Упрямство и непримиримость может оставить вас одиноким надолго. Учитесь уважать мнение других.



Стрелец. Сегодня вас ждет удачный день. Постарайтесь провести его с пользой.

Козерог. Даже в самой сложной ситуации можно найти положительный момент. Ищите – и будет вам счастье.

Водолей. Творческая жилка, которая непременно есть у каждого Водолея, приведет вас сегодня пусть на маленькую, но все же вершинку успеха. Дерзайте!

Рыбы. Постарайтесь сохранить хорошее настроение на весь день. На работе держитесь в стороне от споров и дискуссий.

Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.

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В этот день родились: хоккеист Сергей Федоров, певец Мурат Насыров, певица Тейлор Свифт, певица Людмила Сенчина.

Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 1, 3, 10, 12, 19, 21, 28 и 30-е.

Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31, 35, 40, 44, 49, 53, 58, 62, 67 и 71 год.

Мудрость дня от Joinfo.ua: Любовь — это купание, нужно либо нырять с головой, либо вообще не лезть в воду. Если будешь слоняться вдоль берега по колено в воде, то тебя только обрызгает брызгами и ты будешь мёрзнуть и злиться. (Сергей Есенин)

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