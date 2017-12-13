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Народные приметы: 13 декабря


Народные приметы: 13 декабря

Братья Андрей и Петр родом из города Вифсаида, который расположен на берегу Галилейского озера. И Андрей, и Петр очень любили рыбалку, и выживали благодаря ей. Андрей стал учеником Иисуса первыйм. По его стопам пошел и брат.


Именно в этот день люди наблюдали за водоемами: спокойная вода предвещала спокойную и безветренную зиму, а если наоборот, то год обещал быть ветренным.


Также люди обращали внимание на осадки. Если в этот день шел снег, то идти ему еще было 110 дней.


В Андреев день девушки постоянно устраивали посиделки и занимались гаданиев на суженых. Самым распространенным гаданием считалось гаданием с помощью хлеба. Незамужние девиуы отламывали кусок хлеба и прятали его под подушку, приговаривая: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать».


Чтите и уважайте народные приметы и обычаи наших предков. Вы также можете ознакомиться с календарем всех праздников до конца декабря.


Именинники 13 декабря: Андрей, Иван.


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